El joven futbolista del Granate reconoce las complejidades para entrenar en medio de la pandemia. Además, utiliza el tiempo para estudiar inglés y anhela retomar la facultad.

El 16 de septiembre de 2018, Luis Zubeldía hizo debutar en la Primera de Lanús a un chico oriundo de Olavarría, con tan solo 17 años. La derrota no opacó la presentación de ese chico de pelo largo rubio y el dorsal N°39. Con el correr de las fechas, la gente fue conociendo a Pedro de la Vega. Y al tiempo le llegó la oportunidad de la Selección Argentina Sub-20 y muchos emisarios de los clubes poderosos del Viejo Continente lo tienen en carpeta. Es una de las joyas a vender en el corto tiempo.

En la intimidad de su familia, Pepo pasa los días de cuarentena, esperando la gran noticias que esperan todos los futbolistas: volver a entrenar, en principio, para más adelante darle lugar a la competencia oficial. "Desde que vine a Olavarría no paré, seguí entrenado. En casa por suerte tenemos espacio, hablando con compañeros cambia mucho la realidad, algunos viven en departamentos y se les complicó mucho. Se extraña la competencia, los reducidos en los entrenamientos. Todo eso es difícil de suplantar”, reconoció el juvenil.

Luego, en una entrevista concedida a TNT Sports, De la Vega contó cómo se lleva con el entrenador que lo hizo debutar. "Tengo una gran relación con (Luis) Zubeldía y hablamos de cosas que hasta no son futbolísticas. (Sebastián) Escobar, uno de sus ayudantes, fue mi primer técnico cuando llegué a Lanús, lo tuve en Novena. Es un ambiente familiar el que se vive en la institución, eso hace que los que de chicos llegamos a la pensión no extrañemos tanto. Un gran proyecto el que comanda este cuerpo técnico", contó el futbolista.

Y agregó: "Ahora estoy con un profe del club que estaba en la pensión estudiando inglés dos o tres veces por semana. Me anoté en la facultad dos veces. Primero gestión deportiva y tuve que dejar por el Mundial Juvenil y después administración pública pero me frenó la pandemia. Quizá más adelante lo pueda hacer pero por ahora no se dio”.

Como todo joven, admira, escucha y toma los consejos de los más experimentados del plantel. Y por un año más va a tener de compañero a José Sand, el máximo artillero de la historia del club. "Pepe siempre nos aconseja con el tema del entrenamiento, prepararse y ser profesional. Él lo muestra con hechos, si lo ves entrenar con la edad que tiene ya te transmite el profesionalismo. Contagia mucho y cuando ve algo para mejorar siempre lo marca”, cerró Pedro de la Vega en referencia al goleador Granate que acaba de renovar.