El volante terminó conforme porque pudo sumar minutos y mostrarse, pero se le vence el préstamo y debe volver a Independiente. Su deseo es quedarse en el Rojo, pero dijo que no dudaría seguir en Broewn si no es tenido en cuenta por Lucas Pusineri.

Elías Contreras llegó a Brown de Adrogué procedente de Independiente. En el Rojo no tenía lugar y el jugador vio que el Tricolor una posibilidad para mostrarse, sumar minutos y aprender desde lo futbolistico para que desde Avellaneda lo tuvieran en cuenta.

Pero llega junio, los contratos se vecen, los préstamos se terminan y los jugadores deben volver a su club de origen. Y este es el caso del santafecino de 23 años. "De parte de los dos clubes no hay nada concreto", le dijo el volante a La Unión. Y agregó: "Como está la situación, mi representante (Hernán Villavicencio) se tiene que juntar con Facundo Lemmo (Manager del club) para hablar y ver lo que pretenden ellos. Y en Independiente me tengo que presentar el 30 de junio para que me puedan evaluar. Así que mientras tanto sigo cumpliendo órdenes de Brown con los entrenamientos hasta que se me termine el contrato. Después nada más a saber de que es lo que va a pasar conmigo".

Elías fue titular en siete de los 21 partidos que jugó Brown por la Zona B de la Primera Nacional. Seis de ellos en la primera parte, jugando en continuado los últimos cinco. Y apenas uno de los seis de la segunda rueda hasta que se suspendió el campeonato. Por otra parte, ingresó 11 veces, dos estuvo en el banco y en una sola fecha estuvo ausente.

"El balance que hago es positivo, terminé muy bien, sumando minutos que era lo que quería y aparte de eso poder mostrarme. Cada partido me ayudó a agarrar confianza, a madurar y a aprender muchas cosas que seguramente para la vuelta a Independiente me van a ayudar", explicó el mediocampista que espera el visto bueno de Lucas Pusineri.

El puesto natural de Contreras en volante externo derecho, pero en la parte final de la primera rueda, Pablo Vico le cambió el puesto por necesidades. "Varios partidos he jugado de media punta debido a lesiones de compañeros. Sé que no era mi posición, pero cuando me tocó jugar ahí creo que lo hice de la mejor manera", manifestó. Fueron tiempos en donde el entrenador se quedó sin Matías Linas y Felipe Cadenazzi, y optó por Contreras dejando fuera de los 11 a Gastón Grecco y Mauricio Carrasco.

Por último, dejó en claro que de no quedarse en Independiente, aceptaría continuar en Brown si es que los clubes se ponen de acuerdo en la renovación del préstamo. "Sí, no lo dudaría. Es club que me abrió las puertas para poder jugar y estoy muy agradecido con eso. Pero en sí, en unos meses tengo que volver a Independiente y poder demostrar lo aprendido para poder ganarme un lugar. Si Dios quiere y se da la oportunidad me quedaré en el Rojo y si no, si está la posibilidad de seguir en Brown no lo dudo".