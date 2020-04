El equipo de natación del Municipio de Lomas no pueden entrenar en el lugar que más le gusta, pero con creatividad y constancia no frenan su preparación física.

La pandemia del Coronavirus cambió el panorama deportivo a nivel mundial y todos los deportistas se vieron obligados a cambiar sus rutinas. Tuvieron que dejar el lugar en el que más cómodos se siente y sacaron a relucir su ingenio para no frenar su preparación. Y es lo que hace el equipo de natación del Municipio de Lomas que, con creatividad y constancias, gambetean las dificultades de no poder entrenar en la pileta y siguen firme con sus entrenamientos.

Estas complicaciones no hacen mella en el ánimo de estos nadadores federados, que entrenan duro seis días a la semana y, con ingenio y esfuerzo, buscan mantenerse en condiciones para el momento del retorno de la actividad. Algunos con más elementos, otros con menos y algunos fabricándose sus elementos, todos siguen al pie de la letra de las rutinas que mandan los entrenadores y preparadores físicos.

“A la mañana, con un turno de dos horas, nos enfocamos en ejercicios de fuerza y dinámicos, donde se procura mantener y en caso posible aumentar los niveles de fuerza, tanto entren inferior y superior. Y a la tarde, en una sesión de una hora, apuntamos a trabajos ágiles y aeróbicos, donde se trabaja sobre tensores, gomas, bicicletas, cintas y saltos a la soga para finalizar con yoga y meditación”, comentó Joel Fiumara, coordinador del equipo de natación del Municipio de Lomas.

Sin embargo, y al estar lejos de la pileta y sin los elementos ideales, los entrenamientos no suplantan a lo que es la práctica habitual de un nadador y por eso la creatividad es lo que más florece en este momento. “Si bien no se equivale a los práctica habitual, los nadadores pueden mantenerse seis puntos con estas sesiones y no tener una caída abrupta en su condición física”, destacó Fiumara.

Y en ese sentido, el entrenador agregó: “En natación se hace muy difícil porque no se tiene el medio, en este caso el acuático, en el que se desarrolla la actividad. Es por eso que es casi imposible acercarse a un nivel ideal de entrenamiento y de estado físico. Hay que ingeniársela mucho”.

A pesar de estas complicaciones, las posibilidades tecnológicas que se encuentran en este momento son de gran ayuda para seguir de cerca las rutinas y ver la evolución de los nadadores. Y a eso le saca provecho el equipo técnico. “Nosotros estamos en permanente contacto con los deportistas, ya sea a través de redes sociales como por video conferencia, y vamos guiando todos los trabajos”, remarcó el coordinador.

Por último, al referirse a Selene Alborzen, la nadadora lomense que integra la Selección Nacional y que, con 16 años, había sido convocada para competir en el Campeonato Sudamericano de mayores, Fiumara comentó que comparte algunos entrenamientos con el resto del plantel, aunque hay que hace un entrenamiento diferente por su condición de miembro del combinado nacional.

"De los 12 entrenamientos semanales que hacemos, Selene realizar tres sesiones diferentes por su condición de atleta de la Selección Nacional y hace una rutina con otros ejercicios. El resto de los integrantes del plantel tiene el mismo entrenamiento, el cual entregamos todas las semanas. Lo único que cambia es el tema del pesos, ya que lo adaptamos a la posibilidad de cada uno", cerró el entrenador.