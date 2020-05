El defensor, que hoy está internado en un centro de rehabilitación luego de grave accidente automovilístico, recibe todos los días de videos de artistas y figuras del mundo del fútbol. Entre ellos, León Gieco, Guillermo Francella, Sergio Aguero y Mario Kempes.

Mientras el defensor Enzo Baglivo continúa internado en un centro de rehabilitación luego del grave accidente que sufrió, personalidades del deporte y el espectáculo le brindan su apoyo en este duro momento y, con diferentes mensajes filmados, le dan fuerza para continuar con su proceso de recuperación.

Desde deportistas de todos los ámbitos, pasaron por artistas reconocidos en todo el país y hasta periodistas y árbitros, ninguno se negó y todos se sumaron en esta iniciativa que arrancó Cristian Marinich, amigo de Enzo y uno de los responsables que manejan la cuenta de #todosconenzo, para acompañarlo en esta lucha que lleva adelante.

Hasta el momento hay 300 mensajes grabados, que son publicados una vez por día a través de las redes sociales, y que le dan “mucha fuerza” al defensor de Temperley en este momento. “El que más lo motivó fue el de León Gieco, que el grabó una canción, y la verdad que lo movilizó bastante”, comentó Cristian.

Dentro de esta lista del mundo artístico, además de León Gieco, se encuentra Guillermo Francella, Beto Casella, Daniel Agostini y Eva Dominici, entre algunos. Y los futbolistas también dijeron presentes. Entre ellos, Mario Kempes, Sebastián Verón, Sergio “Kun” Agüero, Javier Zanetti, Maximiliano Rodríguez, Lautaro Acosta, José Sand, Nicolás Tagliafico, Gastón Aguirre, Oscar Ruggeri, Fernando Cavenaghi, Mauricio Serna, Daniel “Rolfi” Montengro, y mucho más. También periodistas y deportistas de otras disciplinas.

“Se nos ocurrió hacer esto porque él está sólo hace más 50 días por el tema de la pandemia y no puede ir nadie. Por eso nos pareció una buena idea. Y a eso le sumamos que no queríamos que se caiga la causa y que las personas no se olviden. Ahí me puse conseguir algunos teléfonos, muchos se coparon, y le damos una alegría. Ya tenemos 300 mensajes que le grabaron a Enzo”, señaló el promotor de esta iniciativa. “Todos se pusieron a disposición”, destacó.

¿CÓMO ESTÁ ENZO? Luego del grave accidente automovilístico en octubre del año en la localidad de Lanús, el defensor de Temperley y ex Talleres de Escalada sigue internado en el centro rehabilitación CIAREC y continúan en la búsqueda de recursos para que pueda viajar a España para realizarse un tratamiento con células madres que tienen mucha efectividad en casos como el suyo.

Sin embargo, por la situación que se vive en el país, la recaudación se fondo no está sencilla y además muchos eventos que se estaban organizando no se podrán realizar hasta que termine el aislamientos social, preventivo y obligatorio. “Hoy estamos muy lejos de la cifra que se necesita”, comentó Cristian.

Y sobre la salud de Enzo, comentó: “De la tetilla para abajo no tiene movilidad, de las manos tampoco no tiene sensibilidad, pero se las arregla para comer y mandar mensaje con el celular”

La cuenta que se abrió el año pasado para recaudar fondos para el tratamiento del marcador central sigue abierto. El número de cuenta es 513509/5 y el CBU es 0140050203518151350950.