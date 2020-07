El defensor no llegó a un acuerdo con la dirigencia y su futuro estaría en Tigre. Es el tercer defensor titular que pierde Perazzo con miras a la definición de la Primera Nacional.

Temperley no tuvo un inicio de mercado como esperaba y en los últimos días perdió varios jugadores importantes, la mayoría en la defensa. Y es que a las salidas de Gonzalo Asis, Fernando Alarcón y Nicolás Messiniti, en las últimas horas sufrió una nueva: la de Sebastián Prieto, que decisión no extender su contrato y –de no mediar complicaciones- seguirá su carrera en Tigre.

Con la reciente baja del lateral izquierdo, que en las próximas horas se sumará al Matador de Victoria, el técnico Walter Perazzo perdió a tres de los cuatro defensores titulares del equipo y se le desarmó uno de los sectores donde había logrado más regularidad desde su llegada al club.

El ex UAI Urquiza estuvo en negociaciones con la dirigencia durante las últimas semanas, pero no llegó a un acuerdo para extender su vínculo y por eso, en los últimos días, comenzó analizar otras opciones. “Se intentó renovarle, pero no se pudo”, le confirmaron a Diario La Unión desde la cúpula dirigencial del Gasolero.

Prieto, por su parte, diálogo con el medio partidario Soy Celeste y dio detalles de cómo fueron las negociaciones con la institución. “El club me ofreció el mismo sueldo, pero pagándome el 80%. Con eso, hubiese recibido un 20% menos de lo que venía cobrando”, remarcó el lateral por la izquierda, quien agregó: “Mi idea era seguir, pero estoy esperando algo mejor en lo futbolístico y en lo económico. Tengo 27 años y debo pensar en mi familia, aunque es una decisión muy difícil".

Ahora, con esta determinación del defensor, Perazzo deberá rearmar la zaga defensiva, ya que no contará con Asis, que seguirá su carrera en Independiente, ni con Alarcón y Prieto, que decidieron no renovar. El único titular que, por ahora, seguirá en el club es Nicolás Demartini, aunque desde el Gasolero no vería con malas ojos una posible venta en medio de este contexto complicado por la pandemia del Coronavirus.

La contracara de estas bajas son las llegadas de Gonzalo Vivas y Jonathan Fleitas, que acordaron de palabra su llegada al club y son dos de los refuerzos que sumó el entrenador para potenciar la última línea. A ambos el DT los conoce de Nueva Chicago, donde los dirigió, y ocuparán los lugares que dejaron vacantes Asis y Alarcón. Ahora deberá buscar un lateral por izquierda para suplir la ausencia de Prieto.