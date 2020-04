La ausencia cotidiana de los afectos y el poco manejo de tecnología convierten a los adultos mayores en el sector más vulnerable de este aislamiento. Recomiendan llamarlos varias veces al día.

La cuarentena y el aislamiento obligatorio afecta a todos, pero el sector más vulnerable es el que integran los adultos mayores. Considerados como población de riesgo, deben convivir con las dificultades diarias de efectuar las compras y trámites, como así también atravesar la distancia con los seres queridos, sumado a que no saben manejar la tecnología.

“Estoy en mi casa y no salgo. Pienso en el país y en toda la gente que la está pasando mal, eso me ronda en la cabeza”, dijo Elvira Blasco, vecina de San José de 91 años, quien cuenta con el apoyo y el contacto de toda su familia para los quehaceres diarios indispensables, pero le cuesta despreocuparse de la situación. Es que el exceso de tiempo es un enemigo de los malos pensamientos.

A pesar de sus 88 años, Miryam Gorban es una persona activa, por eso esta situación la afecta mucho. "La soledad es parte del cambio de ritmo habitual. No tengo miedo, pero sí me preocupo por los que se encuentran en situaciones vulnerables”, contó.

Miryam agregó que trata de no informarse demasiado sobre lo que pasa y apunta a la lectura, que le sirve para despejarse. Ella supo atravesar la pandemia de polio en 1956, una problemática que la marcó para siempre.

El lomense Miguel Leniña vive solo y dice "estar acostumbrado". Sale de su casa para hacer alguna compra o trámite en particular, porque tiene un problema físico que le imposibilita movilizarse con normalidad: “Veo pasar la vida a través de la ventana y, si eso es vivir, prefiero quedarme en mi casa”.

Por otro lado, Miguel, de 76 años, se mostró muy molesto con el avance de la tecnología y la falta de otras posibilidades que funcionen correctamente, ya que siente que a los mayores se los menosprecia por no adaptarse a ese tipo de sistema: “Si no entendés, no existís. Mis hijas me ayudan cuando pueden”.

¿CÓMO AYUDARLOS?. Pablo Torres es psicólogo lomense y remarca la necesidad de que los abuelos puedan conectarse con el mundo exterior. “Para las personas mayores son muy importantes los afectos, que están muy restringidos por la pandemia, y la familia o los vecinos deben ocuparse de ellos. Quienes están en geriátricos, con visitas restringidas, la situación aún es peor”.

Para finalizar, explicó que los abuelos no tienen la misma facilidad para reemplazar esa falta con la ayuda de la tecnología: “El mensaje es para el entorno, para que no los dejen solos. Llamarlos varias veces al día o apelar a las videollamadas, esas opciones son muy valiosas para que se sientan mejor”.