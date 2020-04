El adiestrador Javier Dinovitzer explicó distintas formas de entretener al can, de manera solitaria o en compañía del dueño, con el objetivo de canalizar de forma correcta la energía de la mascota.

El perro es el mejor amigo del hombre y debe seguir siéndolo aún en el período de aislamiento obligatorio por la pandemia del Coronavirus. Javier Dinovitzer es adiestrador canino y explicó que, al estar en casa, el exceso de contacto entre el tutor y el can puede ser contraproducente para un futuro inmediato, por lo que recomendó no alterar la rutina que venían llevando a cabo y preparar juegos en lapsos de dos o tres horas para canalizar la energía del perro.

“Quien decida tener un perro, debe llegar a tener un vínculo con él. Y para eso lo que se debe hacer es pasar por varias pautas para que el perro se sienta equilibrado y feliz, como por ejemplo los tiempos de paseo, de juego, de alimentación y de descanso. Cuando se visualiza mala conducta, se trabaja para corregirlo lo más rápido posible”, detalló sobre su forma de enseñar quien se dedica al adiestramiento desde 2016.

“En tiempos de cuarentena, podría decirse que el perro está feliz porque su dueño se encuentra en la casa todo el día con él, entonces se debe canalizar su energía. Hay que ver qué raza es y cuántos años tiene, porque no es lo mismo un perro de compañía que uno de trabajo, como los Pit Bull, Ovejero Alemán, Dóberman o perros que no son de raza pero que su genética proviene de canes hiperactivos”, contó Dinovitzer.

La primera recomendación para los que tengan perros en el hogar es tratar de no alterar la rutina anterior al aislamiento social y no estar en contacto permanente con el animal, ya que podría traer consecuencias cuando la vida se normalice por completo y su comportamiento variará.

Dinovitzer pidió no desinfectar con alcohol y con lavandina las patas de los perros luego de los paseos, y sí hacerlo con agua y con jabón.

Es por eso que se debe armar una rutina para que, cada dos o tres horas, haya un juego para el perro. Existen de dos clases: los individuales, donde el can se ejercita en su espacio y de manera solitaria, como puede ser los huesos plásticos o las famosas orejas disecadas, esparcirle la comida balanceada y no centralizarlo en un plato, para que agudice su olfato. Al momento del contacto, los juegos más recomendables son el de la pelotita, pero con dos para ir intercambiando en los lanzamientos y que aprenda a soltarla cuando se lo solicita, y el de la toalla o trapo viejo para que muerda. “Más de 10 minutos no se debe jugar, es mejor calidad que cantidad. Lo que también recomiendo es sacarlo a orinar luego de jugar”, manifestó Javier.

Las consultas más comunes que recibe de los tutores de canes se centran en los cambios de comportamiento desde la cuarentena, como subirse al sofá o a la cama y hacer sus necesidades en lugares no adecuados. “Con estos tips, su situación mejorará. Por más que parezca absurdo, se debe tratar de que no haya vínculo en esos lapsos de tiempo, no tocarlo, no mirarlo y no llamarlo, se debe pensar en el después. Hay que tener paciencia, entender su situación y no retarlos todo el tiempo”, reiteró quien supo vivir en Quilmes durante 27 años y actualmente reside en Capital.

El profesional de 48 años indicó que su actividad se encuentra afectada por la cuarentena. Algunos colegas suyos trabajan de manera online, con asesoramiento, pero Javier explicó que no es lo mismo, ya que su trabajo se basa principalmente en el lenguaje corporal del perro. De todas maneras, brinda la ayuda virtualmente y totalmente gratis para quienes lo necesiten.

Para finalizar, Dinovitzer pidió no desinfectar con alcohol y con lavandina las patas de los perros luego de los paseos, y sí hacerlo con agua y con jabón.