Rubros como pinturería, gastronomía y viveros celebraron la implementación del retiro de productos por la puerta del local, un sistema que brinda seguridad y comodidad a los clientes.

Tras la habilitación de nuevas actividades y servicios en Lomas, comerciantes y profesionales de distintos rubros mostraron su satisfacción por volver a trabajar y destacaron la implementación del sistema take away.

La medida, que se da en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio, se tiene que desarrollar mediante los protocolos de higiene y salud validados por el Municipio. Uno de ellos es el llamado take away, un sistema de retiro en puerta de los productos que fueron solicitados previamente por teléfono, celular o internet. Se trata de una alternativa al delivery.

"El sistema de retiro en puerta del local resulta bastante cómodo para trabajar durante la pandemia, ya que no podemos recibir gente dentro del negocio y nos ayuda mucho para seguir adelante y no estar parados. Además de acercarnos a los domicilios, en la puerta entregamos la mercadería y mostramos los colores de la pintura si es necesario", señaló Adrian de Pinturería del Sur, ubicada en Alsina 1800.

"Creemos que es fundamental hoy en día el servicio a domicilio por la comodidad y seguridad del cliente, siempre teniendo en cuenta la manipulación e higiene tanto dentro como fuera del establecimiento. Con fe y cuidándonos entre todos, saldremos adelante", expresó Adolfo, del local de cómida rápida A Punto (Fonrouge 116).

Los viveros se sumaron esta semana a las nuevas actividades habilitadas. El Vivero Hana de Banfield Este (Alsina 978) se está adaptando a las nuevas medidas. "El take away es una buena opción. Por suerte, las ventas van bien con un método que no habíamos pensado en utilizar antes y nos estamos acostumbrando", contó Cristian, y agregó: "Lo complicado con las plantas y flores es que la foto que podemos enviar no es lo mismo que verlas personalmente, por eso le decimos a la gente que venga a la puerta del negocio y, si están de acuerdo con el pedido, lo embalamos para que se lo lleven. Muchos clientes confían y saben que les vamos a enviar lo mejor que tenemos".

Además de los locales, entre los profesionales habilitados figuran abogados, contadores, martilleros, escribanos, gestores, agrimensores y arquitectos. "Las entregas de dinero pueden ser por transferencias, pero necesitamos mucho la parte presencial por el tema de las firmas ante el escribano. Ante esto, tal vez el Estado puede disponer que la persona firme y el profesional lo vea por videollamada, dando fe pública", indicó Graciela, de la Escribanía Castelli.

La profesional analizó que "habría que reformar muchas cosas para trabajar a distancia, desde la mentalidad del profesional hasta la gente". "Alguien dijo que después de la pandemia nadie va a quedar igual y todos vamos a tener un cambio; y es verdad, tendremos que adaptarnos a un sistema de trabajo y modernización que no habíamos pensado nunca", concluyó.