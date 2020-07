El mediocampista anunció que no seguirá jugando en el Gasolero al reanudarse el fútbol. Escribió un extenso mensaje en sus redes sociales tras dos años y medio en el club.

En esta etapa de recambio en los clubes, las despedidas serán una constante. Ahora le tocó a Mauro Cerutti, que tras dos años y medio, ya no jugará más en Temperley.

El volante llegó al final de su contrato con el club en junio y su renovación era un tema a resolver con la dirigencia. Finalmente, no se acordó su continuidad y es uno más de la larga lista de futbolistas que no seguirán en el Celeste.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, escribió: “Me toca despedirme de dos años y medio increíbles. Gracias a todxs, gracias a Marian y Ale de la pensión, que me alojaron apenas llegué, y de la mejor forma. Gracias a todxs los que trabajan en el club para que siempre se vea impecable, a los utileros que tenían todo en condiciones siempre, en el lugar que sea. A los dirigentes por el muy buen trato, en especial a Jorge que me trajo. Gracias al cuerpo médico y kinesiólogos, a los cuerpos técnicos que pasaron, al profe @matiaslicef169 por entrenarnos en las tardes para que estemos cada vez mejor. Gracias a @marcospisoni por mostrarme el mundo de la meditación y la práctica de yoga que mucho tienen que ver en el rendimiento. A Sabrina la psicóloga, que me ayudó muchísimo, gracias a tooooda la gente que conocí lo pasé demasiaaado bien. Y en especial gracias a toda la banda que pasó en estos años, me han hecho reír mucho, no hubo un solo día en el que no fui feliz y se lo debo a ellos”.

En su ciclo como futbolista Gasolero disputó 41 encuentros y marcó dos goles (ante Morón e Independiente Rivadavia de Mendoza). En el último tiempo alternaba titularidad y banco, en el mediocampo del equipo. “Gracias Temperley, queda la espinita de no poder terminar juntos lo que tanto deseábamos, pero estoy seguro que los colegas que vengan y los compañeros que se queden van a poder lograrlo. De corazón, gracias a la familia más grande del sur, gracias por el cariño, el respeto y el apoyo INCONDICIONAL”, resaltó.

Y por último, hizo referencia a la gestión que realizó el club en relación a Enzo Baglivo, compañero de plantel. “Y quiero felicitar al club @temperleyok y a los dirigentes, por la GRAN actitud de renovarle el contrato a @enzobaglivo. Es un hermoso gesto que muestra la calidad humana que está a cargo de todo. Con actitudes como éstas, no tengo dudas de que el club va a volver a Primera”, concluyó.

A la salida de Cerutti, se suman las de Sebastián Prieto, Gonzalo Asís, Nicolás Messiniti, Fernando Alarcón, Roberto Brum, Marcos Martinich y Jhonny Da Silva.