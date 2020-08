El joven arquero de 17 años, muy valorado por el entrenador Germán Cavalieri, cumplió el sueño como profesional. "Este momento era algo que tenía en mente en estas últimas semanas", manifestó el jugador formado en Villa Albertina.

La pelota suele ser el regalo más preciado para cualquier chico. Con el tiempo se hace hincha de un club, se prueba y queda seleccionado. Hace las Divisiones Inferiores y sueña con firmar su contrato como profesional a la espera del debut. Todo ese camino recorrió Leandro Brey, arquero de Los Andes, que este jueves puso el gancho por primera vez.

"Siento muchas cosas lindas. Este momento era algo que tenía en mente en estas últimas semanas y me da mucha felicidad", dijo el arquero luego de la rubrica del contrato al sitio oficial del club. Con 17 años, es una de las promesas del Milrayitas, y uno de los jugadores al que el entrenador Germán Cavalieri le augura un futuro extraordinario.

"Llegué (al club) cuando tenía 10 años. Empecé como central en Infantiles y después quedé libre en Novena. Así que se me cruzó por la cabeza probarme como arquero y la verdad que me fue muy bien", repasa Brey de sus inicios en el club.

De cuarto arquero del plantel, ahora es el segundo, detrás de Federico Díaz que renovó hasta diciembre de 2021. El 30 de junio pasado, fecha en que se vencieron la mayoría de los contratos, el club no prorrogó los vínculos de Daniel Monllor y Elías Fretes.

"En Villa Albertina aprendí muchísimo y me llevó los mejores recuerdos. No tengo dudas que me dieron las herramientas necesarias para que si el día de mañana se me presenta una situación voy a estar capacitado".

"Integrar este grupo es algo muy lindo y trato de disfrutarlo día a día. Recién tengo 17 años y se que a esta edad no es fácil. Por otro lado también soy consciente que nunca aflojé y pude aprovecharlo al máximo", agregó el "1", quien además asiste como alumno al Colegio Ejército de Los Andes. "Este año por suerte ya terminó", dice con mucha pertenencia Milrayitas.

Brey se define como un arquero "trabajador" y "exigente" frente a los errores. "Soy un arquero que trabaja mucho y trato de ser muy exigente con los errores que tengo", responde con esa seguridad habitual que despertó admiraciones del cuerpo técnico. "Hoy en día en la Argentina hay dos grandes arqueros, que son (Esteban) Andrada y (Franco) Arrmani, pero yo siempre me fijé en Guido Herrera, de Talleres. Es un jugador completo, con mucha personalidad y que nunca duda", admitió.

También el jugador se manifestó sobre el nuevo rol que van a tener los pibes del club. "Esta es una oportunidad muy importante la que nos están dando. Para un juvenil pasar a Primera o Reserva es un salto muy grande y hay que tomarlo con la responsabilidad que se merece". Y completó: "En Villa Albertina aprendí muchísimo y me llevó los mejores recuerdos. No tengo dudas que me dieron las herramientas necesarias para que si el día de mañana se me presenta una situación voy a estar capacitado".

En el "run run" del mercador a varios arqueros se los vinculó con Los Andes: Esteban Ruiz Díaz, de Justo José de Urquiza, que recaló en Alvarado de Mar del Plata; el ex San Miguel y Brown de Adrogué Sebastián Anchoverri y el "1" de General Lamadrid Néstor Acosta y el de San Martín de Burzaco Federico Scurnik. "Apostar a los juveniles" afirmó Juan Carlos Díaz, coordinador del Consejo de Fútbol. Díaz y Brey son parte de ese proyecto.