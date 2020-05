La -ahora- extaekwondista fue elegida como coordinadora del área bonaerense, con el objetivo de promover a la mujer como atleta, y se retiró de la actividad oficial.

De deportista a dirigente. Ese es el cambio que hizo Aylen Romachuk, taekwondista de Almirante Brown que, desde ahora, es la coordinadora del área de Deporte y Mujer a nivel bonaerense.

La propuesta llegó a poco de que inicie una nueva etapa más alejada de la competencia, después de años de competir a nivel nacional e internacional e incluso trabajar como instructora dentro de Brown de Adrogué. “A comienzos de 2020 me dije 'no voy a competir más, voy a trabajar para el Taekwondo desde mí lugar como periodista' de la Confederación Argentina de Taekwondo (rol que vengo cumpliendo hace tres años). Semanas después se me asignó la coordinación de prensa y comunicación de la Federación de Taekwondo Bonaerense y ahora recibí la noticia de ser la coordinadora del Departamento de Deporte y Mujer de la Provincia”, comentó Aylen, quien estará acompañada por Débora Calvo y Candela Cazzapa.

Sobre su nuevo rol, Romachuk destacó la importancia de incorporar mujeres dirigentes. “Hay atletas que hacen un gran trabajo pero faltaban mujeres en este rol que me toca cubrir y por eso decidí retirarme y ganar este lugar donde las mujeres debemos tener más representación. Ésta es un área nueva y es importante ir constituyéndola. Desde pequeña lucho por la igualdad y hoy tengo la oportunidad de estar al frente y trabajar para que se cumpla”, indicó.

El área trabajará en línea con la Confederación y el Comité Olímpico con el objetivo de “generar acciones de promoción y difusión de la mujer como atleta, y en puestos de conducción”. “Debemos empoderar a las mujeres y lograr que se formen como dirigentes para que vayan ganando espacio y representación en estos roles importantes. Hoy quizás no ocupan esos espacios por falta de conocimiento, de experiencia, de cupos; por eso es clave las aptitudes y trabajar sobre eso. No se trata de ocupar puestos porque sí sino de inspirar para que haya más mujeres árbitro, entrenadora, dirigente”, expresó Romachuk quien, además, trabaja con la máxima referente local del deporte y de la Asociación de Taekwondo Lomas de Zamora, Andrea Mancuso.

En este sentido, uno de los trabajos que encabeza es el de armar un censo nacional de mujeres federadas. Al día de hoy, hay más de 500 registros y pronto podrán saberse muchas cuestiones en relación a geografía del deporte, edades, categorías, entre otras. En el Sur, por caso, hay asociaciones por distrito en Lomas de Zamora, Ezeiza, Lanús, Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente.