Si bien no mantuvo contacto estrecho con una persona que haya contraído el virus, ni presenta síntomas, el Gobernador bonaerense había visitado un hospital en San Martín, donde hubo 15 casos positivos, y decidió poner fin a las especulaciones. Se divulgará el resultado apenas se lo entreguen.

Por recomendación del cuerpo médico y dada la responsabilidad social que implica su cargo, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó el test para diagnosticar COVID 19. Si bien no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma, se decidió la realización de dicho test luego de una visita que realizó días atrás en el Hospital de San Martín, donde hubo 15 casos positivos, lo que generó especulaciones.

"El Gobernador busca llevar tranquilidad a los y las bonarerenses, y para dar por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema.

De esta manera, en las próximas horas se conocerá el resultado y, tal como declaró esta mañana Kicillof, se dará a conocer públicamente", detallaron desde su entorno.

Kicillof realizó el viernes pasado una visita al hospital donde 10 médicos y 5 enfermeros contrajeron la enfermedad, y donde 20 trabajadores de ese centro de salud debieron quedar aislados porque tuvieron contacto estrecho con los contagiados. No fue el caso del Gobernador.

También por precaución decidió no participar en forma presencial de una reunión que convocó el presidente, Alberto Fernández, con mandatarios de todo el país en Olivos. “El viernes estuve en el Hospital de San Martín inaugurando obras. No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad, sino con el director, y por eso el protocolo no establece aislamiento, pero hoy tengo una reunión en Olivos con el presidente y los gobernadores a la que no voy a asistir por un tema de responsabilidad”, aseguró el mandatario bonaerense en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

Y agregó antes de confirmar que se hizo el análisis: “No voy a exponer a quienes tienen altas responsabilidades a cualquier riesgo, de todas formas no corresponde por protocolo que me haga el hisopado, pero estoy hablando con los médicos para ver qué conviene, si recomiendan el hisopado me lo voy a hacer y a comunicar el resultado de manera inmediata”.