Pabla Díaz es acompañante terapéutica, pero en este aislamiento se dedicó al arte con un emprendimiento original. Ya hizo más de 200 entregas y va por más. Los pedidos para retratar mascotas pican en punta.

Reinventarse gracias a su entusiasmo por colaborar con los demás y su pasión por el arte. La lomense Pabla Díaz es acompañante terapéutica y ayuda a niños con trastorno del espectro autista (TEA), pero la pandemia frenó su trabajo, como también la conmemoración del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que iba a realizar con su asociación civil Familia TEA Banfield. Entonces, los mates de madera que pintaba para esa jornada fueron reconvertidos y decorados con flores, personajes y mascotas, para venderlos por las redes sociales y así sobreponerse ante el parate por la cuarentena.

“Estaba dibujando los mates con el logo de Familia TEA Banfield y me quedaron algunos sin pintar, entonces los hice a mi gusto. Regalé algunos y luego los publiqué para venderlos en Instagram, con una buena repercusión”, contó Díaz sobre el surgimiento del emprendimiento, para luego agregar: “Ahora no paro, estoy todo el día con eso y es una gran ayuda para mi familia”.

Los mates artesanales que realiza Pabla comenzaron con temáticas de flores y personajes animados, pero el pedido de un vecino fue más allá: “Un chico me dijo si le pintaba al perro y yo al principio no me animaba por el espacio y las características del animal. Me salió, me gustó y me decidí a hacer mates personalizados de mascotas”. Ya hizo más de 200 y sigue con la producción, con perros y gatos de distintas razas, tamaños y colores.

A este proyecto, Pabla le añadió la merienda para vender un combo, ideales para regalar para el Día del Amigo o el Día del Niño, fechas que se avecinan. “Lamentablemente, hay que tratar de salir adelante como sea y pasarla de la mejor manera posible”, acotó la lomense, para luego aclarar que su labor como acompañante terapéutica la lleva adelante de manera virtual gracias a la plataforma Zoom y vivos en Instagram: “Para los chicos con TEA es muy difícil estar encerrados y tenemos que planear actividades, por suerte cuento con la ayuda de los padres”.

Familia TEA Banfield brinda talleres, apoyo y asesoramiento a familiares de chicos con autismo. También llevan realizados cinco murales para concientizar a los vecinos de la localidad.