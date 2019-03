Entre lesionados, citados a las selecciones y el viaje a Brasil para jugar la Copa, el DT no tiene confirmado el equipo.

Este viernes, Boca recibirá en la Bombonera a Banfield con la intención de terminar de asegurar su pase para la próxima Copa Libertadores. Además será el primero de un raid de partidos importantes.

Por este motivo, Gustavo Alfaro quiere formar un once con mayoría de titulares aunque tiene varias dudas. A horas del regreso de Iván Marcone, Sebastián Villa, Esteban Andrada, Darío Benedetto y Nahitán Nández de las giras con sus selecciones, todavía no se sabe si estarán físicamente aptos para jugar, al menos, desde el inicio. “Nández viene de un viaje muy largo de China y eso es algo que hay que tener en cuenta. Por el resto, no pretendo arriesgar. Si fuera por mi pongo a todos, pero necesito ver como llegan”, remarcó el DT del Xeneize.

En esta línea, el entrenador afirmó que “el partido del viernes es importante porque nos podría asegurar el tercer puesto y entrar en zona de grupos de la Libertadores el año que viene. Pero después viajamos a Brasil, por eso hay que ver como viene los seleccionados”.

El martes jugará con Atlético Paranaense en Brasil por la Libertadores; el domingo siguiente con Aldosivi en Mar del Plata por la Superliga y el miércoles siguiente con Jorge Wilstermann en la Bombonera.

Después habló de algunos jugadores puntuales. Sobre Cristian Pavón dijo que “está bien. Hizo una práctica de fútbol muy buena. De jugar no sé si va a completar los 90 minutos. Es una posibilidad”. Y con respecto a Carlos Tevez comentó: “Las otras veces que jugó Copa, Carlos fue al banco la fecha anterior. Esta vez es distinto porque viene de una semana de no tener competencia. Hablé con el preparador físico y el cuerpo médico y puede estar para los dos partidos. Quizás no esté contra Aldosivi”.