Desde Santiago del Estero, el Presidente remarcó que no va a "someter" al pueblo a una nueva "postergación, y llamó a contruir otra sociedad y otro sistema económico.

El presidente Alberto Fernández habló sobre la renegociación de la deuda externa y aseguró desde Santiago del Estero que quiere “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos” pero “sin que eso signifique una nueva postergación del pueblo, de todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”.

Luego, el Jefe del Estado sostuvo que “el mejor capitalismo es el que invierte pensando en que todos accedan a lo que se produce”, pero lamentó que “las cosas fueron variando y un día el capitalismo le prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción y todo empezó a desequilibrarse”.

"La meritocracia no existe, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, porque el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres. Entonces no es el mérito, es la oportunidad que tiene cada uno de crecer y desarrollarse”, dijo.

En su discurso, el Presidente propuso construir otra sociedad: “Porque aquel capitalismo que se preocupaba por que todos tengan auto era un capitalismo solidario, contenían en sí lo mejor de su economía, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humanista, nació para distribuir mejor la riqueza entre los hombres”.

Finalmente, formuló un llamado a construir otro sistema económico. “Una economía más solidaria, que termine con esa lógica de la meritocracia, porque la meritocracia no existe, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, porque el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres. Entonces no es el mérito, es la oportunidad que tiene cada uno de crecer y desarrollarse”, dijo.

Y agregó: “Esa nueva sociedad, ese nuevo país lo vamos a empezar a construir ahora, ahora que todo esto está pasando, ahora que quedó al descubierto la insuficiencia argentina, ahora que apareció un virus y nos obligó a producir respiradores automáticos a gran velocidad y nos obligó a construir hospitales a gran velocidad, y nos obligó a construir test para detectar un virus a gran velocidad”.