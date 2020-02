El Presidente calificó como "un error" la palabras que dijo en un acto en el que pidió "dar vuelta una página" en el distanciamiento con las Fuerzas Armadas.

Tras las críticas de referentes y organizaciones de Derechos Humanos, el presidente Alberto Fernández calificó como "un error" sus dichos acerca de los militares cuando en un acto pidió "dar vuelta una página" en el distanciamiento con las Fuerzas Armadas por la "inconducta de algunos" de sus integrantes.

"He visto que mis palabras han herido la sensibilidad de las victimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Saben que en mi solo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables", indicó a través de su cuenta de Twitter.

En la despedida a un contingente de militares que partió en una misión de paz hacia Chipre, el Presidente destacó la importancia de que todos los miembros que actualmente forman parte de las Fuerzas Armadas surgieron en democracia. "Por eso dije que podíamos 'dar vuelta la pagina' porque entre nuestros oficiales ya no quedan partícipes activos o complacientes del terrorismo de Estado. Hablé también de las inconductas de muchos oficiales que en el pasado fueron parte de ese perverso accionar, esas inconductas fueron delitos atroces que determinaron horribles e imperdonables padecimientos a miles de personas", señaló Fernández.

El discurso que dio el viernes generó malestar en algunos organismos que salieron al cruce. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, calificó como "negacionista" al mandatario por sus dichos. "Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia", remarcó Fernández.

Y por último, destacó: "Que un error mío no nos divida, que nadie dude en qué lugar estoy parado y crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el 'nunca más' que pregonamos sea 'nunca más' en la Argentina.