El defensor, que había anunciado su retiro, tiene contrato vigente y a partir del 7 de septiembre se sumará a las prácticas. "No quiero desaprovechar la oportunidad", dijo.

Durante este período sin fútbol, varios jugadores tomaron la decisión de colgar los botines. Pero hubo uno que lo hizo antes. Y ahora le picó el "bichito" de volver a intentar, de probar y ver si cabe la posibilidad de un retiro dentro de una cancha de fútbol.

Gastón Aguirre es el hombre en cuestión. Por noviembre de 2019, y a causa de una serie de lesiones, no quiso ser una carga para San Martín de Burzaco y le dio paso a un nueva función, la de entrenador de la Reserva de Temperley, el club que lo formó como futbolista y persona y con el que logró dos ascenso consecutivos llegando a la Superliga Argentina.

Desde hace un tiempo, sus excompañeros en el Azul comenzaron a hablarle para que vuelva a ponerse los cortos. También lo hizo el presidente Gabriel Ostanelli y hasta el propio entrenador Ariel Perdiechizi, quién manifestó: "Si nos ponemos de acuerdo, nadie duda de sus condiciones. Si bien dejó de practicar fútbol, el contrato sigue vigente".

Pasaron los días y la misma incertidumbre que había sobre el regreso a los entrenamientos se manifestaba en la decisión del marcador central. Y bien, parece que de tanto hablar, se van aclarando las cosas. "Las ganas y el desafío están. Ojalá podamos entre todos darle una alegría a un club tan sufrido como San Martín. Vamos a ver cuando empiece a entrenar. Y según como esté, les voy a decir si sigo o no sigo", manifestó Aguirre en relación a la respuesta que le dará tanto al presidente como al entrenador.

Retirarse sin poder disfrutar de lo que uno siente no tiene sentido. "Yo me había ido del fútbol de una manera extraña y no me sentía lleno, tenía en mi cabeza retirarme desde otro lado y esta es una oportunidad que quizá la vida me da y no la quiero desaprovechar”, afirmó el ex Olimpo de Bahía Blanca, Newell´s y San Lorenzo de Almagro.

A los 38 años, el oriundo de Adrogué se pone en mente el regreso. Sin apuros, con la cautela que solo los experimentados pueden tener. No tendrá la exigencia que sí le puede presentar un club como Temperley, pero lo asumirá con la mayor responsabilidad posible. El 7 de septiembre será la fecha en que San Martín retomé los entrenamientos en un campo de juego. "Ojalá podamos devolverle algo al club que tanto nos ha dado".