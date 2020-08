"Hasta ahora no tenemos novedades", señaló su hermana Lissete. Exigen que haya un cambio de fiscal e información detallada sobre la investigación.

Ya pasaron 15 días de la desaparición de Franco Martínez y la angustia crece porque no hay novedades ni indicios sobre su paradero. Su familia exige que haya un cambio de fiscal e información detallada sobre la investigación.

"Hasta ahora no tenemos novedades y tampoco nos dan respuestas sobre lo que están investigando. Hoy nos iba a recibir la fiscal pero se postergó y no sabemos el motivo", señaló Lissete Martínez, hermana del joven de 21 años que se fue de su casa de Albertina el 23 de julio y desde entonces no se lo vio más.

La familia solicitó que intervenga la Policía Federal debido a que cuentan con más recursos. "Lo pedimos por escrito a través de los letrados pero no fue aprobado como tampoco el cambio de carátula por averiguación de ilícito ni la intervención de Diego Tula (instructor) con el perro Bruno, que es el can de búsqueda específica", contó Lissete.

Frente al lento avance de la investigación, la familia reclama que haya un nuevo fiscal para la causa. "La fiscal Marcela Juan, de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, se está manejando con un protocolo que nosotros desconocemos pero que evidentemente no está dando resultados. Queremos que otra persona tome el caso porque ella es especialista en violencia de género, no en paraderos", remarcó Lissete, y agregó: "Queremos alguien especialista en paraderos y pedimos también por favor la intervención de Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense".

Tras la protesta en la Peatonal Laprida, este viernes estuvieron en la casa de Franco junto a los vecinos del barrio. Luego se trasladaron a Camino Negro y Recondo. "Queremos que nos escuchen y se visibilice porque no podemos seguir esperando", destacaron.

Cuando salió de su casa y dijo que iba "a lo de un amigo", Franco tenía una campera azul oscura con corderito, un pantalón azul y unas zapatillas blancas con rayas negras. Creen que se llevó la billetera y DNI porque en su cuarto no encontraron ninguna de las dos cosas.