Luis Zubedía se refirió a la idea que pretende que sus jugadores lleven a cabo. Lanús asumirá en Mar del Plata un duro partido ante un equipo que pelea en la zona baja.

Luis Zubeldía tiene todo listo para la vuelta a la competencia oficial. Lanús enfrentará este viernes a Aldosivi en Mar del Plata con la posibilidad de quedar puntero por unas horas y el entrenador abordó varios temas interesantes para el hincha.

No será sencillo el partido para el Granate, ya que el Tiburón se encuentra en la zona roja de la tabla de los promedios. "Va a ser duro, como todo inicio de torneo. En estos casos hay que ser muy prácticos y precisos con la idea que queremos llevar a cabo. Hay que jugar bien al fútbol y aprovechar los momentos”, adelantó el entrenador de Lanús.

El equipo será el que jugó los amistosos, con el debut de Matías Vera, a la espera la resolución del pase a Leonel Di Plácido al Almería. "Hasta el término del libro de pases en Europa, siempre hay que estar con un margen de duda. Si Leo se termina quedando en Lanús, sin dudas le vamos a dar utilidad. Estaría buenísimo tener dos jugadores por puestos más una tercera opción, que puede ser un chico del club, en este caso Vera que ya no es tan joven con 21 años. Matías ya tiene la madurez necesaria para hacerlo bien”. Por caso, el club contrató a Nicolás Morgantini, proveniente de Platense, que viajó a La Feliz, aunque todavía no está a punto desde lo físico.

Lanús insistirá para contratar a un extremo. En su momento, Zubeldía blanqueó su idea de tener a Ezequiel Cerutti, de San Lorenzo, pero por ahora no hay nada concreto. "El mercado de pases todavía no cerró. Hasta el momento entiendo que ha sido bastante difícil para todos los clubes. Me gustaría tener una variante más en ataque como mínimo y después ir viendo algún que otro hueco más”, cerró el técnico Granate.