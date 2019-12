El Granate venía de tres duros golpes, y ante un rival complicado como Arsenal al menos sumó y cortó la racha. El DT valoró el empate, destacó el juego del rival y se quejó por el estado del campo de juego.

El entrenador de Lanús Luis Zubeldía destacó el punto logrado en Sarandí, que sirvió para ponerle fin a una racha negativa de tres encuentros. “El equipo pudo sumar y cortar la racha de derrotas”, asimiló.

Sin embargo, reconoció que su equipo no jugó un buen partido debido a lo que le propuso el rival y al pésimo estado de la cancha: “No jugamos bien por la presión de Arsenal y porque el campo de juego no estaba en estado óptimo. Es lamentable que se juegue en canchas así que no favorecen a ninguno. Superliga debería controlar más esto, incluso nos pasó lo mismo por Copa Argentina. A este nivel no puede pasar”.

Además, Zubeldía consideró que “el punto nos sirve para la confianza, para sumar, para estar arriba y no perder esa esperanza de poder pelear. Y al mismo tiempo, seguir alejándote de la otra tabla. Ellos hicieron cosas buenas, patearon más al arco y fueron más peligrosos que nosotros”.

Lanús dejó la punta que ostentaba hasta la derrota con Defensa y Justicia, cuando ya venía de perder el clásico. Eso, sumado al traspié por Copa Argentina, repercutió en el ánimo del plantel. “Fue un golpe muy duro”, reconoció el entrenador. Ante Arsenal, tuvo la chance de quedar único escolta, pero el 1-1 lo dejó en el cuarto puesto con 26 puntos (por diferencia de goles a favor con Racing, su próximo rival del sábado).

Sobre los cambios ofensivos para buscar el empate dijo: “Cuando más gente que pise el área ponés, tenés más chances de marcar aunque perdés la tenencia. Es una apuesta".

El próximo sábado desde las 21.45 en Cabrero y Guidi, el Granate recibirá a Racing en busca de un triunfo que le permita despegarse de su rival de turno. Arbitrará Darío Herrera y posiblemente en las próximas horas se confirme que habrá hinchas visitantes.