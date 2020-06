A Wanda Nara parece que no le cae bien que sus seguidores le consulten por una particular cirugía que se hizo en el rostro y decidió contar la verdad sobre este asunto nasal.

"Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien", le dijo a la revista Gente.

La mediática reveló el motivo de este retoque en su rostro por un bochazo sufrido en su juventud, ¿le consultarán por ahora por otras cirugías o acá se cerró el tema?