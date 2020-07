El médico de la AFA y exLanús explicó que se necesitan "dos meses" para recuperar el estado físico. Los técnicos Luis Zubeldía y Javier Sanguinetti habían realizado su análisis.

El jefe del departamento médico de Selecciones de la AFA, Donato Villani, aseguró que los futbolistas argentinos necesitarán "casi dos meses" para poder recuperar el estado físico que les permita jugar un partido oficial.

"Son casi dos meses de entrenamientos los que necesitarán los jugadores, para poder afrontar un partido normal, tengamos en cuenta que desde los seis o nueve años que los futbolistas no están cuatro meses inactivos" señaló Villani, exmédico de Lanús.

El médico agregó, en declaraciones a Radio La Red que, "cuando un jugador se lesiona, a las pocas semanas ya entrena las partes sanas de su físico", mientras que, con la pandemia y la paralización de las actividades, "hay que agregarle el tema psicológico".

En este sentido, sostuvo que, actualmente, los jugadores "sufren mucho por no jugar" y existe también "un desacople neuromuscular". Por ese motivo, Villani entendió que "lo difícil será entrenarlos" dado que "no pueden volver a la actividad en tres días".

Esa línea también fue utilizada en las últimas horas el entrenador Luis Zubeldía. "Hoy el jugador es muy profesional, no me imagino que vuelvan muy mal pero es real que llevan un tiempo sin trabajar en cancha y eso se puede observar en la pérdida de masa muscular. Depende también de cada cuerpo pero, en principio, si sos profesional, consciente y conoces tu cuerpo, no deberías volver mal”, indicó el DT de Lanús, quién siguiendo los lineamientos de Villani acotó: "Los jugadores necesitan dos meses para volver".

Para el médico de AFA, los futbolistas sufren, además, una gran presión psicológica por el "temor a contagiar a su familia, por la renovación del contrato, por jugar sin público", lo que constituye "un combo muy grande del que deben ocuparse preparadores y psicólogos".

En cuanto al protocolo para el regreso del fútbol puntualizó: "Está todo organizado cómo se debe hacer pero, con tantos cambios en poco tiempo, es complicado". Y agregó: "En marzo no sabíamos nada del virus y los protocolos cambiaron. La AFA hará los hisopados que determine el Gobierno y, cuando se decida el inicio de la actividad, haremos los test".

Otro de los entrenadores que opinó al respecto fue Javier Sanguinetti. El DT de Banfield dijo que "hay jugadores que no tienen lugar físico para realizar las tareas de entrenamientos. Hace más de 115 días que estamos en confinamiento y recuperar el estado físico de manera rápida es difícil. La mayoría de los países ya están volviendo y jugando. Me pongo en el lugar de los equipos que juegan Copa Libertadores deben estar preocupados y los entiendo".

Ante la duda del inicio de la actividad de los equipos argentinos en la Copa Libertadores (Boca, River, Racing, Tigre y Defensa y Justicia) y la Copa Sudamericana (Vélez, Independiente, Lanús y Atlético Tucumán), el médico entendió que no cree que la Conmebol decida retirarlos de la competencia. "No sucederá, no perderán los clubes los lugares en las copas, no se puede pensar en una Copa Libertadores sin equipos argentinos o brasileños; no veo actitudes intransigentes", explicó el doctor.