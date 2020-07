El delantero, que realiza la cuarenta en Paraguay, explicó que si le sale alguna posibilidad en su país lo pensaría. También señaló que el club está al día y que no sufrió ninguna rebaja salarial. Con el Taladro tiene contrato vigente hasta junio de 2021.

Pablo Velázquez llegó este año a Banfield, procedente de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde no fue tenido en cuenta por el entrenador Diego Armando Maradona. En las últimas fechas asomó como titular en el Taladro, luego de jugar en Reserva para ponerse a punto desde lo físico. Pero, en las últimas horas, el paraguayo alertó sobre una posible salida.

El delantero, que se encuentra cumpliendo la cuarentena en Asunción y realizando los entrenamientos individuales, deslizó que "si hay alguna posibilidad" se quedaría en su país.

"Tengo contrato hasta junio del 2021 con el club de Argentina, pero si hay alguna posibilidad de quedarme acá (en Paraguay) lo pensaría. Podría dejar Banfield", avisó Velázquez en diálogo con el programa Futgol de Radio AM 970 de la capital paraguaya.

"El club está al día con nosotros, no hubo ninguna rebaja en cuanto al tema salarial. Aunque creo que estar en un parate muy largo no me conviene, porque prefiero estar entrenando en el campo", argumentó quien surgió de Libertad, en su país natal.

El experimentado atacante de 33 años, que también supo defender los colores de San Lorenzo en el fútbol argentino, prosiguió en su exposición dando razones por las que no regresaría a Banfield, además de resaltar las condiciones de su compañero Daniel Osvaldo.

"No tengo problema en esperar el tiempo necesario hasta que retorne el fútbol en Argentina. Acá en Paraguay hay más libertad de entrenar y si surge alguna posibilidad de quedarme, lo pensaría", reiteró el que fuera máximo goleador en la liga paraguaya con Rubio Ñu, en 2009, y en la de México con el Toluca, en 2013.

"Me toca compartir equipo con Daniel Osvaldo, un jugador que se mueve distinto, tiene otro estilo, se aprende bastante junto a él. Vive a cinco cuadras de la cancha de Banfield y cuenta que en Europa, luego de los partidos, eso es algo normal entre los futbolistas", destacó Velázquez al expresar su admiración sobre su compañero de plantel.

Velázquez completó como titular los últimos tres partidos de Banfield en la temporada: 1-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero; 0-3 con Huracán (ambos por la Superliga) y 0-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata (Copa de la Superilga). Su debut fue ante Aldosivi por el torneo local (0-1), ingresando desde el banco de suplentes para jugar 23 minutos.

En caso de quedarse en Paraguay y rescindir su vínculo con Banfield, sería el tercer delantero que pierde el plantel: Julián Carranza terminó su préstamo y regresó al Inter Miami C.F. y el uruguayo Junior Arias no renovó y volvió a Talleres de Córdoba.