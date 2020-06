Por la cuarentena, Edesur y Metrogas confeccionan las boletas en base a consumos estimativos. A partir de esto, muchos usuarios sostienen que les cobran más de lo que deberían.

Cuando a Marité Fische le llegó la boleta de Edesur a su casa no podía creer el monto que tenía que pagar: "¿$2500? Si no estuve ni un día en mi casa", se quejó. Sucede que durante la cuarentena, un problema se volvió recurrente para algunos usuarios, que vieron un descalce entre el consumo real que tuvieron y el estimativo que cobró cada empresa.

Por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los trabajadores encargados de leer los medidores deben quedarse en sus casas o cumplir otras tareas dentro de la empresa. Entonces, las facturas empezaron a confeccionarse en base a estimaciones de consumo aplicando los reglamentos dispuestos por el Energas y el Enre, los entes reguladores.

De ahí que para algunos vecinos comenzara un verdadero calvario. En Lanús, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, Alejandro Gorrini, comentó que en los últimos meses desde el organismo notaron "un incremento importante" en este tipo de reclamos. "Muchos vecinos reciben las factura de luz y gas con estimaciones y observamos que hay abusos", explicó.

"Las empresas no tienen en cuenta la última reglamentación de parte de los órganos de control. Si bien están facultados para hacer boletas estimativas, tienen que tener en cuenta un promedio del mismo período de los últimos tres años para hacer una factura estimativa, y realmente no lo están cumpliendo", comentó en una entrevista radial en AM 1470.

"Los vecinos reciben cifras enormes que no pueden pagar”, apuntó.

Como el caso de Marité hay cientos, según pudo saber La Unión. Sin embargo, por falta de tiempo o resignación, no todos presentan una queja, como deberían, ante los organismos correspondientes. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo y desde las Asociaciones de Defensa al Consumidor instan a los damnificados que acerquen sus reclamos.

En el caso de la Defensoría de Lanús los vecinos pueden realizar consultas o denuncias de lunes a viernes de 8 a 14 a los teléfonos 2000-3083 ó 4357-5183 o por mail a consultas@defensoriadelpueblolanus.org.