El entrenador se aferra a la fe para que el mundo se libere de la pandemia. "Soy un tipo creyente, ahora es cuando debemos poner más atención", afirmó. Además, habló de su trabajo, los Juegos Olímpicos de Tokio y la NBA.

Guillermo Vecchio, ex entrenador de la Selección Argentina de Básquetbol, llegó el pasado 6 de marzo al país y se auto acuarteló con toda la familia. La pandemia del Coronavirus llegó a todos y en el caso del DT, debió cancelar muchos eventos y quedarse al resguardo de los suyos, haciendo cosas del día a día y compartiendo otras que el tiempo le quitó.

"Cancelamos todo hasta julio. Teníamos tres laboratorios en Estados Unidos y cuatro Campus más. Lamentablemente tuvimos que darles de baja. Como a cualquier hijo de cristiano nos agarró a todos y ahora estamos reprogramando para más adelante. Hay que estar muy pendiente de la que suceda pero estaremos trabajando tanto en Estados Unidos como acá. El Campus en Lomas de Zamora lo vamos a hacer como todos los años, ahora un poquito más tarde y en distintos puntos del país tenemos más compromisos. Achicaremos todo lo que es el calendario, pero el Coach Vecchio Basketball Camp lo vamos a hacer y estamos tratando de apoyar todo el trabajo que está haciendo el municipio de Lomas de Zamora porque realmente da gusto ver a la gente trabajar. Están muy preocupados y quiero colaborar con lo que es mi ciudad", explicó en diálogo con La Unión.

A lo largo del año, Guillermo se encuentra brindando clínicas. Es algo habitual en él y sus colaboradores. Viaja por el mundo disfrutando lo que más le gusta: el básquetbol. Pero, en el último tiempo debió cambiar su rutina y cumplir con las normas de aislamiento.

"Estoy haciendo tareas de la casa. Muchas veces dejamos cosas que habitualmente en otros momentos de la vida no hemos hecho. Me dedico al parque, pintar, leer, ver videos de básquetbol y a conversar con muchos amigos de todo el mundo que realmente uno no tiene oportunidad de hacerlo. Estamos solos con Viviana, en casa, los hijos ya se casaron y se fueron, así que tenemos un caserón enorme para poder disfrutarlo y limpiar, arreglar, ver cosas nuevas, tratando de ver el vaso lleno y no el vacío. Y rezar mucho porque se necesita mucha oración para poder salir de este momento tan difícil que nos propone el universo y preparado para cuando, si Dios nos permite y la Virgen nos da mucha salud, salir nuevamente a la palestra para hacer cosas", detalló el entrenador.

En ese sentido agregó: "Como todo el mundo hago pequeñas campañas en cuanto me piden distintas organizaciones para concientizar a la ciudadanía y muchos con el Instagram con distintos periodistas estamos haciendo de pronto una obra dos o tres veces por semana de un vivo donde me sacan al aire porque se cumplieron 25 años de conseguir la medalla de oro de los Juegos Panamericanos y la medalla de bronce de la Copa de Las Américas".

Por otra parte, sacó a la luz se lado espiritual. Nombra a Dios y la Virgen y se aferra a su fe en tiempos donde el Covid-19 tiene en alerta a todo el mundo: "Soy un tipo creyente, católico practicante. Tengo muchos amigos musulmanes, judíos, evangelistas, de distintas religiones. Honestamente no soy un predicador, con mis actitudes trato de hacer lo mejor posible, pero creo que este es un momento en el que hasta un ateo tiene que estar agarrado desde donde se agarra un ateo por el bien de la humanidad. Y en en este caso nosotros pedirle a Dios y la Virgen que ayude a todos a que podamos saltear esto. Espero que la bendición que dio (el Papa) Francisco sirva realmente como para parar, para contener y para los creyentes seguramente eso va a tener que ser así. En Argentina estamos esperando un pico para mayo, según los entendidos, entonces hay que estar ahora más firmes que nunca. Los argentinos pensamos que nunca nos va a pasar nada por nuestras características y nuestros orígenes, pero es ahora cuando tenemos que poner más atención para que esa famosa curva se transforme en una meseta y si bien van a haber decesos que sean los menos posibles al igual que la cantidad de contaminados".

La charla pasa a lo deportivo. La cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el próximo año es el tema a tocar. Y dice: "Yo soy un hombre Olímpico y me dolía mucho que priven los intereses comerciales, porque ni se atendía a los atletas, que son las principales figuras. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con que se hayan postergado. Fue una decisión tardía".

Y la NBA no podía faltar. Con sus figuras y millones de dólares. El hombre conoce bien el paño. "Opinar es un tema que ninguno de los que esté metido dentro de la NBA y de las organizaciones lo puede hacer. Los 30 dueños de equipo, gobernadores como les llaman, han pedido duplicar la línea de créditos de 600 millones de dólares a 1.250 millones para ser operativos y no deber. Pero bueno, la NBA más allá de tener sus gastos propios tiene durante muchos años ganancias. Si está bien o está mal pasa muy lejos de los que amamos el básquetbol podemos llegar a decir. Los dueños son los que verdaderamente saben los tiempos, conocen como va a venir el próximo draft, cuando van a poder reactivar la Liga. Yo estoy muy cercano a Miami Heat y las oficinas de NBA, he trabajado cinco años allí, y ellos me decían que posiblemente no se van a hacer los entrenamientos personales que se realizan antes del draft o que se haga sin la ejecución de entrevistas personales. Esto va todo vinculado al calendario y hay que ver las Olimpiadas porque les va a interesar que vayan LeBron James, Stephen Curry, Luis Scola por Argentina. Hay jugadores que si no se adecuan los calendarios no van a poder hacer su retirada e ir a los Juegos Olímpicos. Y por medio de la NBA ellos saben más que cualquiera que podemos llegar a opinar o dar nuestra versión de que es lo que tienen que hacer".