El entrenador realizará este sábado desde Lomas de Zamora un encuentro con sus seguidores a través de Instagram Live. "Es totalmente gratis y vamos a dejar pautas de entrenamientos, fundamentos básicos y técnicos del deporte", explicó a La Unión.

El prestigioso entrenador de básquetbol Guillermo Vecchio no detiene su trabajo a pesar de permanecer en cuarentena. Desde Lomas de Zamora, donde se "atrincheró" desde el pasado 6 de marzo, brindará una práctica en vivo para Argentina y otros países.

La misma tendrá una hora de duración y los interesados podrán seguirla desde sus respectivos hogares este sábado a las 16 (hora de nuestro país) a través del Instagram Live @coachvecchiocamps. Por medio de la red social, el ex técnico de la Selección Argentina entre 1991 y 1996 volcará todos los conceptos del deporte a sus seguidores.

Durante su estadía en la Albiceleste, Vecchio ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995 en la ciudad de Mar del Plata y el Clasificatorio Olímpico de 1995, que le dio presencia a Argentina en los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 , después de una larga sequía por jugar en una competencia olímpica. También fue el entrenador en jefe de otros cuatro equipos nacionales, México , Venezuela , Panamá y Chile .

"Es una ayuda que trato de brindar. Ya hablé con el intendente Martín Insaurralde y con la gente del municipio de Lomas de Zamora. Yo no puedo salir porque tengo 59 años, pero me encanta ayudar y es para todos los chicos de América y me encantaría que todos los pibes de nuestra cuidad lo puedan hacer. Esto es gratis y vamos a dejar unas pautas de entrenamientos, fundamentos básicos y técnicos del deporte", detalló Vecchio a La Unión.

A su vez señaló: "Para terminar brindaré una pequeña charla de 15 minutos mientras los chicos se van relajando. "Vamos a entrenar la parte física, técnica y psicológica".

La charla estará dirigida a chicos de ambos sexos y todas las edades, incluso para jugadores profesionales. También para padres que se van a a incorporar con los chicos un sábado a la tarde para realizar la actividad. "Va a ser un placer, cada uno lo hará a su ritmo. Sí les vamos a pedir mucha intensidad y concentración en lo que hagamos", apuntó.

Por último, valoró las noticias que le fueron acercando en los últimos días sobre este emprendimiento virtual: "Van a haber más de 1.000 jóvenes de toda América según me están diciendo. Están invitados desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego y Punta Arenas, en Chile. Hay un grupo de Canadá que también va a involucrarse".