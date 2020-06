Oscar Flotta se quedó sin trabajo en 2017, con su mujer inició un proyecto de venta de comida con un tráiler y la pandemia provocó que empiece a comercializar sus productos de forma online.

Reinventarse una vez, reinventarse otra vez. Oscar Flotta, un vecino lomense de 62

años, quedó desempleado en 2017 y comenzó un emprendimiento con su mujer, en el

que vendían comida en vianda con su full tráiler. Pero la pandemia y el aislamiento

obligatorio hicieron que esa actividad no pueda llevarse a cabo en la vía pública, por lo

que adaptó el delivery y la venta online para llevar a cabo su trabajo.

Oscar es licenciado en tecnología en alimentos y hace 3 años se quedó sin empleo. Con

su mujer, Sandra Álvarez, quien es cocinera profesional y profesora en el Instituto de

Gastronomía Argentina (IGA) de Lomas, se incursionaron en la venta de comida, con

un proyecto llamado “Girasoles”.

Con la pandemia, empezaron con la venta de sus productos de manera online, en

aplicaciones como Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats. Se dedican a la comida casera,

sandwichería, panadería y pastelería. “Es una actividad que prácticamente se hace en la

calle y esto nos mató porque seguramente sea lo último que se habilite, por eso ahora

cocinamos todo desde casa”, contó Flotta.

“Por suerte, tenemos muchos pedidos por Instagram y WhatsApp, donde los clientes

nos pueden consultar y ver todas las variedades que ofrecemos al mercado”, señaló

quien nació en Bariloche, pero que vive en Lomas hace más de dos décadas.

La pareja indicó que nunca se imaginaron pasar por algo parecido a esta pandemia.

“Nos tomó totalmente por sorpresa, no le dábamos demasiada importancia a la

situación, como que asumíamos que a Argentina no iba a llegar el virus o que tardaría

más tiempo”, dijo Flotta, quien rápidamente agregó que la situación fue complicada

para salir adelante, pero que supieron sobreponerse gracias a la ayuda familiar.

Oscar admitió que en este tiempo elaboró un protocolo para trabajar con los full tráiler y

que lo enviará en breve al Municipio para que la actividad pueda llevarse a cabo en este

momento de eventualidad: “Se trata de cuidar la distancia social, la manera de entregar

los productos y la manera de aislar la cocina”.

“Esto es el único ingreso que tenemos, pero no es mucho, solamente nos permite vivir el día a día y reponer la mercadería para seguir trabajando. No sabemos qué va a a pasar cuando esto se termine”, contó Oscar, para luego agregar: “Mi mujer es la que se pone todo el emprendimiento al hombro ya que hace un año sufrí un infarto y, de no ser por el cuidado del Hospital Gandulfo, yo no estaría acá”, dijo, emocionado, pero con la convicción firme de seguir hacia adelante, con pasos firmes a pesar de las adversidades.

En Instagram, como @girasolescomidascaseras, se podrá encontrar todas las

especialidades que llevan adelante Oscar y Sandra, como así también contactarlos para

efectuar una compra. Para realizar un pedido por WhatsApp se debe enviar un mensaje

o llamar al 1123401333.