Son capacitaciones sobre tratamientos capilares, perfilado de cejas y masajes reductores impulsadas por Marianela Soledad Barba, una estilista que puso en marcha su proyecto tras no poder trabajar a causa de la pandemia.

A través de su emprendimiento de peluquería, Marianela Soledad Barba otorgará 90 becas gratuitas para participar de tres capacitaciones virtuales.

"Soy estilista y desde el 20 de marzo tuve que dejar de trabajar por la pandemia, con toda la angustia que eso genera. Entonces se me ocurrió dar cursos online a bajo costo y, a los pocos días de anunciarlos, tenía más de 300 personas anotadas. Como me interesan los oficios y darle oportunidades a la gente, decidí lanzar las becas para tres capacitaciones gratuitas", expresó Marianela, que vive en Centenario.

Los cursos sobre tratamientos capilares, perfilado de cejas y masajes reductores arrancan el 10 de agosto, y se darán 30 becas para cada uno. Hay tiempo hasta el 5 de agosto para inscribirse a través del formulario disponible en este link. Las clases serán por WhatsApp, con la posibilidad de hacer consultas personalizadas y se entregarán diplomas una vez finalizadas.

M.S.B Peluquería de Diseño es el nombre del emprendimiento que arrancó en mayo y ya brindó capacitaciones para 1.600 personas. "Los cursos pagos me sirven para mantenerme y una parte de esos ingresos son para ayudar a comedores y merenderos con mercadería que les compro a emprendedores", contó Marianela, que tiene tres hijos. Al proyecto se sumó Claudia, una amiga que conoció en un curso de peluquería. "Tiene un centro de estética y estaba mal económicamente, así que pensé en ella para la capacitación de masajes", agregó.

El sueño de Marianela es tener su peluquería. "Estuve a punto de abrir una pero la crisis de los últimos cuatro años se llevó mis ahorros. La idea es refaccionar un lugar, pero con ahora está todo parado y tampoco puedo trabajar en casa porque vivo con gente de riesgo a la que no quiero perjudicar", señaló.

Frente a la incertidumbre que trajo la pandemia, la vecina no bajó los brazos y pudo reconvertirse gracias a su espíritu emprendedor y solidario. "Me encanta lo que hago y encontré en las clases virtuales algo que no esperaba. También tengo que agradecer a Guillermo Viñuales, que vino a mi casa para conocer el proyecto y darme apoyo", destacó Marianela.

Todas las propuestas de M.S.B Peluquería de Diseño están disponibles en las páginas de Facebook e Instagram.