El aislamiento expone a todas las personas a crear contactos más fluidos y extensos dentro de las casas con sus seres queridos y por eso, el licenciado en Psicología Nicolás Picciuolo creó un canal de YouTube para brindar contención en esta etapa tan particular.

Nicolás Picciuolo (31) es licenciado en Psicología, vive en Lomas y a partir de la extensión de la cuarentena que deben cumplir todos los ciudadanos, decidió dar a conocer estrategias para poder crear empatía con las personas con las que hay que convivir en el marco de la pandemia del Covid-19.

"Estamos en un momento atípico. La realidad es que si algo se caracteriza como dificultad siempre es el encierro, porque no estamos acostumbrados a atravesarlo y menos de esta forma", advirtió el profesional, que ya abrió su propio canal de YouTube para colaborar en esta etapa de aislamiento.

"Estamos en un momento atípico. La realidad es que si algo se caracteriza como dificultad siempre es el encierro, porque no estamos acostumbrados a atravesarlo y menos de esta forma", advirtió el profesional, que ya abrió su propio canal de YouTube para colaborar en esta etapa de aislamiento.

"Me parece que hoy estar en contacto con los que necesitan es fundamental porque estamos transitando un momento donde la solidaridad no debe faltar, y hacer mi propio canal tiene que ver con esto de poder llegar a las personas", explicó el psicólogo, que se recibió en 2013.

"Me parece que hoy estar en contacto con los que necesitan es fundamental porque estamos transitando un momento donde la solidaridad no debe faltar, y hacer mi propio canal tiene que ver con esto de poder llegar a las personas", explicó el psicólogo, que se recibió en 2013.

A pesar de que la terapia online ya se implementa hace un tiempo, en los tiempos de cuarentena se incrementa día a día. "Mantener las sesiones a distancia es fundamental porque les brinda a los pacientes la posibilidad de sostener un tratamiento y a nosotros, la de continuar ejerciendo", sostuvo Picciuolo.

Algunas estrategias psicológicas que aportó el licenciado:

Picciuolo aseguró que se pueden poner en práctica algunas alternativas para no generar conflicto en el ambiente familiar: "Recomiendo crear una especie de contrato de convivencia sobre la no agresión, porque sabemos que todo se incrementa durante la cuarentena. Es clave tener en cuenta que el carácter puede generar cambios producto del contexto, del encierro al que no estamos acostumbrados".

El profesional dijo, además, que lo más importante de este momento atípico es que la pandemia afecte a la menor cantidad de gente posible y que se sigan cumpliendo con las normativas necesarias. "Hay que tener tres puntos presentes: la aceptación de lo que estamos viviendo, tomar conciencia de ello y armar rutinas para optimizar el manejo del tiempo y no caer en la ansiedad, ni en el aburrimiento".

Otra vía de comunicación que puede generar conflictos es la aplicación WhatsApp: "Hay que intentar ser lo más claros posibles porque muchas veces aparecen malas interpretaciones. Por eso, hay que repreguntar en caso de asumir un tono que nos haga ruido. Lo mejor es acudir a los audios para que los tonos sean claros", recomendó.

Para saber cuáles son las estrategias psicológicas mirá el video de YouTube: