Se conocieron en un espacio de la Fundación Salud de Luis Guillón y decidieron colaborar con vecinos, comedores y merenderos de zona Sur con Ayudar.dar. Ahora quieren expandirse a Lomas.

El espíritu solidario de los vecinos es un don muy preciado y se revaloriza más en época de pandemia, donde las necesidades son claras y la ayuda es necesaria. Un grupo de amigos, que ya colaboraba de forma particular con comedores y merenderos de la zona, en Luis Guillón y Monte Grande, decidieron organizar una ONG para asistir a más entidades y vecinos. Lorena Baños es una de las referentes de Ayudar.dar, que desea extenderse a Lomas y que ya contribuye con el plato de comida de casi mil personas, en su claro objetivo de luchar contra el hambre.

El grupo de amigos se conoció gracias a un espacio en la Fundación Salud de Luis Guillón. Gracias a su espíritu solidario, colaboraban con entidades de forma particular, pero la pandemia y las necesidades visibles fueron el impulso necesario para dar un paso más allá. Así surgió Ayudar.dar, a la que se sumaron más vecinos para conformar un grupo de 25 voluntarios. “Trabajamos un montón y muchas veces utilizamos nuestros propios recursos para solventar las obras, con el objetivo desinteresado de colaborar con el prójimo”, contó Lorena.

Hoy en día colaboran con comedores y merenderos de Luis Guillón, Monte Grande, Morón y zona Sur. Además, asisten a vecinos particulares que se acercan con necesidades concretas. “Entre todas estas entidades calculamos estar ayudando cerca de mil personas. Ojalá podamos sumar más voluntarios para extender nuestro campo de trabajo y armar una red solidaria”, recalcó Baños, muy contenta con lo realizado.

“Recibimos y entregamos todo tipo de alimentos y ropa, pero la mayor necesidad y demanda que tenemos es la polenta, el arroz, los fideos y la salsa de tomate”, detalló la vecina de Luis Guillón. Bajo el eslogan “Juntos es mejor”, el objetivo primordial de la ONG es luchar contra el hambre y que la mayor cantidad de vecinos tengan un plato digno de comida.

Laura Bardelli es la encargada que tiene la ONG en Lomas para recibir donaciones y es una de las localidades en la que Ayudar.dar desea expandirse. “Antes ayudaba sin pertenecer al grupo de manera directa, luego me uní y ofrecí mi domicilio para ser punto de recepción en la localidad. Como recién abarcamos Lomas, todavía no ayudamos a ninguna entidad de acá, pero esperamos hacerlo muy pronto”, contó, para luego añadir: “Dar una mano significa mucho, como humanos es urgente entender que, ante una necesidad, no se puede mirar para otro lado”.

La Fundación Salud (ubicada en Costa Rica y República Argentina) les facilita un espacio para ser sede de recolección de alimentos y ropa, para luego ser distribuido a quienes lo necesitan. Lorena agradeció la ayuda de todos los que se acercan a dejar una donación y les dejó un mensaje: “Quiero que se queden tranquilos, porque la mercadería y la ropa llega de verdad a destino, trabajamos enormemente para que eso suceda”.

“Tenemos que agradecer que podemos ayudar, porque es una bendición. Recibimos mucho más de lo que damos y el agradecimiento de todos es un impulso para seguir adelante”, concluyó Baños.

Aquellos vecinos que desean extender su ayuda a la organización no gubernamental pueden contactarse por Instagram o Facebook, o por WhatsApp al 1140899520 (Lorena) o 1156095555 (Laura).