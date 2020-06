El club les envía un regalo de cumpleaños para estar más cerca frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Es un cariño y un reconocimiento a nuestra gente que nos apoya, nos quiere y contiene", manifestó el presidente Gabriel Ostanelli.

Los clubes han realizado un esfuerzo supremo en tiempos de pandemia. Para sustentarse y también para ayudar a los demás, a esos que necesitan una mano solidaria. Pero también buscan estar cerca de las personas, de las que sábado a sábado, o el día que toque, comparten más que un partido de fútbol en la popular, la platea o pegados al alambrado.

Y San Martín de Burzaco está cerca de los suyos, más precisamente de los socios que mes a mes colaboran con esa cuota social que sirve para tapar huecos. Para que sepan que no son olvidados y están en el corazón del club, la dirigencia encabezada por Gabriel Ostanelli resolvió agasajarlos con un regalo sorpresa en el día de sus cumpleaños.

"Son momentos feos, difíciles, en el cual no estamos exentos en nada y la realidad que uno como presidente del club y la cabeza de Comisión Directiva les propuse la idea y entre todos decidimos que es una forma de estar cerca del socio que está presente y está todos los años aportando y hace el esfuerzo para poder pagar su cuota social", remarcó el presidente del club Gabriel Ostanelli en diálogo con La Unión.

También remarcó cual fue el objetivo de la movida: "Es una forma de darle un mimo al socio sabiendo que son momentos muy difíciles en los cuáles tenemos que estar más juntos que nunca. Yo digo que el virus no es la enfermedad que produce a nivel pulmonar y otros factores, sino también es una cuestión de problemas monetarios que tiene la gente, es un problema psicológico que tenemos todos con la falta de trabajo, la incertidumbre, el que va a pasar. Es un cariño y un reconocimiento a nuestra gente que nos apoya, nos quiere y contiene. Y lo seguiremos haciendo en los peores momentos, porque en los mejores como se dice habitualmente todo el mundo se acerca cuando sos el campeón".

En el Facebook del club se dejó el siguiente mensaje: "Esta pandemia nos agarró totalmente vulnerables e indefensos, nos cambió el eje de nuestras vidas. Por eso hemos decido, estar cerca y más juntos que nunca de nuestros amigos y amigas, los socios y socias de nuestro amado club. Quienes acompañan todo el año. Por eso esta Comisión Directiva ha decidido hacer un pequeño presente a cada uno de ustedes, festejar el cumpleaños juntos, a la distancia pero cerca".

Cuando la caja misteriosa llega a cada domicilio, el cumpleañero no sale de su asombro. ¿Con qué se encuentra? Con una caja con enorme moño azul. Y al abrirla, globos azules y blancos, el número que se festeja y una tarjeta a modo de felicitaciones más un escudo del club para colgar en cualquier rincón de la casa

Entre quiénes ya recibieron su presente figuran Leonardo Oca Vítores, Matías Scherbovsky y Sebastián Jorge Di Leo. Este último agradeció el gesto y la consideración que tuvieron desde el club para festejar su natalicio. "Cuando me enteré de las publicaciones decidí volver a entrar (en referencia al Facebook) aunque sea por unos minutos para no dejar de agradecer todas las muestras de afecto que recibo en mi querido Sanma, gracias por la publicación y mensajes que me llenan de buena energía en este momento tan duro, gracias Sanma por dejarme ser parte de tu rica historia", escribió el socio.