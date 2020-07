Volverán a manifestarse frente al Municipio de Esteban Echeverría este miércoles. Buscan que los reciba el intendente Fernando Gray para que los ayude a encontrar una solución a esta problemática que ya lleva prácticamente cinco años.

Trabajadores de la empresa Cresta Roja se movilizarán este miércoles hasta la Municipalidad de Esteban Echeverría adonde planean realizar un acampe para pedir que los reciba el intendente Fernando Gray con la intención de que intermedie ante los gobiernos de Provincia y Nación en busca de "una salida definitiva al conflicto" que lleva cinco años.

La protesta según pudo saber La Unión comenzará alrededor de las 17 y podría extenderse toda la noche si los trabajadores no obtienen ninguna respuesta de las autoridades. Carlos Stasiuk, representante de los operarios, comentó que lo que los vuelve a llevar a las calles es la sensación de que la salida a la situación que vive la empresa todavía "no avanza".

"El intendente sabe muy bien cuál es la problemática que estamos pasando y necesitamos el apoyo de él sí o sí, porque él es el nexo que nosotros tenemos para que nos puedan dar una reunión con los ministros de la Provincia o de la Nación", explicó.

#AhoraEsteban EcheverríaTrabajadores de Cresta Roja que fueron despedidos durante el gobierno de Macri acampan y realizan olla popular en las puertas del Municipio.Piden ser atendidos por el Intendente Fernando Gray.Denuncian que pese a las promesas no existe un plan de reincorporaciones por parte la actual patronal Wade (Tres Arroyos) y el gobierno.Una delegación de Convergencia Socialista se encuentra acompañando la protesta. Publicado por Convergencia Socialista - Zona Sur en Jueves, 23 de julio de 2020

El reclamo de los trabajadores está enfocado en que se den los pasos necesarios para "se agilice el diálogo" con los funcionarios del Gobierno para determinar si es posible avanzar en una solución al conflicto que mantiene a la deriva a 2000 operarios que quedaron en la calle luego de la maniobra que orquestó Granja Tres Arroyos para quedarse con la empresa

A mediados de junio, un grupo de delegados fue recibido por secretarios y subsecretarios de distintas áreas de la Provincia y de Nación, pero hasta hoy no obtuvieron respuesta.

En esa reunión los trabajadores presentaron una propuesta que vienen diseñando desde hace tiempo: la creación de una cooperativa. Para que el proyecto avance, la jueza que interviene en la causa debería otorgarles la tenencia de la compañía y correr del medio a la firma Wade que hoy es el grupo económico maneja a la empresa avícola.

"Nuestra propuesta apunta a volver a reactivar a Cresta Roja no solo con los compañeros que actualmente están trabajando, sino sumar a los que están afuera, por tandas, hasta alcanzar a las casi 2000 familias", explicó el representante de los trabajadores.

Para eso necesitan de "apoyo político" y que el proyecto empiece a avanzar. "El tema es que el tiempo sigue pasando y somos casi 2000 familias que estamos en una situación muy difícil. Por eso decidimos salir a la calle. Entendemos el tema de la pandemia, pero quedarte en casa con la heladera vacía no es algo placentero para nosotros", agregó.

"Nosotros todos los meses no tenemos algo depositado en nuestras cuentas, no tenemos ingresos, no podemos salir a hacer changas y una bolsa de mercadería no ayuda en nada. Por eso la desesperación, por eso la necesidad", insistió Stasiuk.