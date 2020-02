Tania Osorio, vecina de Lomas, se asustó cuando se descompuso su perro. Lo llevó al Hospital de Mascotas y luego hizo un posteo en las redes para dar a conocer su experiencia y agradecer a los profesionales.

Las mascotas son parte de la familia y que la atención hacia ellos sea con amor y respeto es muy valorado. Tania Osorio se asustó cuando se descompuso su perro Puchu y fue por primera vez al Hospital de Mascotas. Ya de vuelta en casa y más tranquila, contó su experiencia en las redes sociales y agradeció a los profesionales: el mensaje se hizo viral.

"Puchu comenzó con vómitos, él es muy chiquito tiene apenas seis meses y la verdad es que me asusté porque no sabía qué había comido", comenzó contando la vecina que decidió compartir su historia porque considera que el "hospital de animales es un regalo" para los lomenses.

Aunque no atienden las urgencias en la sede de 12 de Octubre y Las Heras, Lomas, Tania contó que igualmente le recomendaron esperar para ser atendida. "La gente que trabaja ahí es muy solidaria y creo que eso es lo que me incentivó a escribir en Facebook mi experiencia porque a pesar que tuve que esperar, la atención de todos los que estaban allí fue excelente".

Se atiende con turnos previos, pero se puede esperar en el lugar y por orden de llegada van llamando a las personas que llegan sin un horario establecido. "Es por orden de llegada, hacés una fila y esperás a que te atiendan. Mientras, pude observar que un chico se acercaba a las personas que estaban nerviosas porque uno se pone mal si su mascota no está bien y le aconsejaba cómo cuidarlos", señaló Tania que tiene dos gatos y tres perros.

"Cuando me atendieron enseguida me dijeron que Puchu tenía una gastritis, le hicieron una ecografía, lo medicaron con un antibiótico para la fiebre y para los vómitos. Además, ahí mismo me dieron un turno para el control", contó.

Tania también se dedica a rescatar animales, de hecho ella tiene dos gatos y dos perros que encontró en la calle.

En el posteo que hizo en su cuenta de Facebook, la vecina manifiestó: "Quiero destacar la atención impecable, la higiene del hospital, y la infraestructura que tiene este lugar que cuenta con: ecógrafo, radiografías, traumatólogos, veterinarios clínicos, cirujanos, vacunación y castración. Todo es gratuito".

"Es importante ayudar porque hay tres bonos de contribución que se pueden dejar para los gastos del lugar. Uno es de $100 que es por la consulta, otro de $200 para las castraciones y el de $500 para los estudios de complejidad, pero el que no tiene igualmente es atendido", señaló Tania, quien apoya la iniciativa y es por eso que aconseja colaborar con lo que se pueda.