Se enfrentan desde las 21.10 en Villa Crespo. El Gasolero está a tres puntos y quiere extender su racha positiva desde que asumió Walter Perazzo, que repetirá equipo.

Atlanta y Temperley protagonizarán este martes el partido estelar que completará la Zona A del Torneo de Primera Nacional. El duelo entre el puntero y uno de sus inmediatos perseguidores se jugará desde las 21.10 (estaba pactado para las 20) en el estadio León Kolbowski del barrio de Villa Crespo, con el arbitraje de Lucas Novelli y televisación de TyC Sports.

El Gasolero buscará lo que no pudieron en esta fecha Platense y Estudiantes de Río Cuarto. El Calamar perdió 1-4 con Independiente Rivadavia de Mendoza y no pudo ser único líder, mientras que los cordobeses empataron este lunes como locales sin goles frente a Barracas Central y no pudieron alcanzar la línea del Bohemio con 27 puntos.

Y Temperley, ya clasificado a la Copa Argentina antes de jugar, tiene argumentos necesarios para llegar a esos números. Desde que llegó Walter Perazzo a la dirección técnico ganaron los cuatro partidos de visitantes: San Martín de San Juan (2-1), Barracas Central (1-0), Mitre de Santiago del Estero (1-0) y Platense (1-0).

Además, el Celeste acumula cinco victorias consecutivas y siete partidos invictos, con 567 minutos de valla invicta.

Los 11 salen de memoria. Es decir que por cuarto partido consecutivo Walter Perazzo repetirá la formación. Después de la práctica en el estadio Alfredo Beranger el técnico concentró 19 jugadores. El único cambio respecto a la fecha pasada es el ingreso del defensor Marcos Martinich en lugar del delantero Nicolás Muscio.

El lateral izquierdo Sebastián Prieto se refirió al juego de esta noche considerando que será un partido “muy duro, trabado y tratando de aprovechar los errores de ellos, siendo eficaces en las oportunidades que nos den, buscando traernos un buen resultado que nos deje bien arriba”.

Por el lado de Atlanta, llega con dos bajas importantes: el volante Jorge Valdez Chamorro y el delantero Fabricio Pedrozo. El Chano Orfila podría reemplazarlos con Nicolás Talpone y Enzo Trinidad o Marcos Astina, respectivamente.

La carta brava es el ex Temperley Luis López, que seguramente jugará partido especial. El Bohemio buscará como local ponerle fin a tres fechas sin victorias, de las cuáles empató dos y perdió la restante.

Probables formaciones

Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Alan Pérez, Nahuel Tecilla y Axel Ochoa; Nicolás Talpone, Nicolás Previtali, Joaquín Ochoa Giménez y Walter Mazzanti; Luis López y Enzo Trinidad o Marcos Astina. DT|Alejandro Orfila.

Temperley: Matías Castro; Gonzalo Asís, Fernando Alarcón, Nicolás Demartini y Sebastián Prieto; Mauro Cerutti, Emanuel Ibáñez, Federico Fattori y Lucas Baldunciel; Mauro González; Nicolás Messiniti. DT|Walter Perazzo.

Hora de inicio: 21.10 (TyC Sports).

Árbitro: Lucas Novelli.

Estadio: León Kolbowski.