En Remedios de Escalada, el equipo de Gustavo Noto no pudo superar al colista de la B Metro. En un partido apenas discreto, y con pocas situaciones, sobre el final fue expulsado el arquero local Ezequiel Cacace, debiendo el central Ramiro Echeverría ocupar la valla.

Por la 16° fecha del Torneo de Primera B Metropolitana, Talleres igualó como local en su estadio de Remedios de Escalada sin goles frente a Comunicaciones. El árbitro del partido, Lucas Comesaña, expulsó al arquero del local Ezequiel Cacace a cinco minutos del final por jugada de último recurso. Como Gustavo Noto ya había realizado las tres variantes, el zaguero Ramiro Echeverría ocupó el arco hasta la finalización del partido.

Entre dos equipos de irregulares campañas (Talleres tiene 13 puntos y el Cartero está último con nueve) no hubo grandes diferencias. Por su condición de dueño de casa, para el Albirrojo un triunfo hubiera sido valioso para cortar la serie de empates y lanzarse en la búsqueda de un lugar entre los que pelean arriba en la tabla.

Lo que Talleres no pudo en el juego, lo intentó con remates de larga distancia, como el de Aguirre o con algún centro a la cabeza de Fernández. A pesar de sus esfuerzos, eso fue lo único que produjo frente a la valla defendida por Yacaruso.

La parte final mostró a un Talleres con ganas, pero sin efectividad. Acumuló aproximaciones, pero pocas situaciones de gol. Comunicaciones se conformó con el empate y se llevó para Agronomía lo mínimo que fue a buscar a Timote y Castro.

La Síntesis

Talleres (RE): Ezequiel Cacace; Guillermo Santana, Ramiro Echeverría, Ariel Otermín y Mathías Crocco; Mauro Marrone, Nicolás Ricci, Maximiliano Laso y Marcos Aguirre; Maximiliano Badell y Gustavo Fernández. DT: Gustavo Noto.

Comunicaciones: Germán Yacaruso; Hernán Ruquet, Guillermo Pfund, Lucas Banegas y Sebastián Corda; Lucas Vera Piris, Santiago Tosi, Enzo Oviedo y Jonatan Soria; Franco Perinciolo y Ángel Vildozo. DT: Fabián Zermattén.

Goles: No hubo. Cambios ST: 8m. Agustín Graneros por Ricci (T), 17m. Gabriel Giacopetti por Fernández (T), 21m. Matías Sproat por Perinciolo (C), 22m. Hernán Salazar por Vildozo (C), 35m. Luciano Arcuri por Laso (T) y 38m. Mauro Miraglia por Soria (C). Amonestados: Aguirre (T); Pfund y Oviedo (C). Expulsado ST: 40m. Cacace (T). Árbitro: Lucas Comesaña. Estadio: Talleres.