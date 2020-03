Nico se convirtió en una fija en el once inicial del Ajax y se ganó el corazón de los fanáticos desde su llegada en 2018. Ese mismo año, fue uno de los pilares fundamentales del equipo dirigido por Erik ten Hag, que sorprendió al llegar a las semifinales de la Champions League, quedando eliminado por Totthenam de manera increíble. En total, acumula 99 encuentros con el Ajax y 12 goles convertidos. También levantó tres títulos: la Eredivise 2018/2019, la Copa KNVB Beker 2018/2019 y la Super Copa de Holanda 2019/2020.

El contrato que lo mantiene hasta 2022 no sería una traba, ya que entre los clubes hay muy buena relación después del traspaso del marroquí Hakim Ziyech de Ámsterdam a Londres. De concretarse la operación, Tagliafico no solo se reencontrará con su ex compañero, sino también con su compatriota el arquero Wilfredo Caballero.