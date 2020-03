De tres a tres. Juan Pablo Sorín y Nicolás Tagliafico conversaron a través de Instagram. El ex Taladro rememoró sus inicios en Peña y Arenales para luego pegar el gran salto en su carrera: Independiente y hoy el Ajax de Holanda.

Juan Pablo Sorín fue un referente en el lateral izquierdo. Desde sus inicios en Argentinos Juniors recorrió un camino impresionante a nivel clubes y Selección Argentina. Hoy, la Albiceleste cuenta con otro "3" de jerarquía como Nicolás Tagliafico, el oriundo de Rafael Calzada con ADN banfileño que pegó el salto a Independiente y de ahí al Ajax holandés.

A través del Instagram.com/jpsorin6, el ex defensor de Juventus, River y Cruzeiro, entre otros clubes, dialogó con el ex capitán del Taladro, recordando sus pasos por Banfield y Avellaneda. "Desde que estaba en la panza de mi vieja iba al campo de entrenamiento de Banfield. Toda mi familia es hincha de Banfield y mis hermanos también jugaron ahí. Si mal no recuerdo, con los años que estuve en Primera, habré estado casi 13 años. La mitad de mi vida, entonces para mí fue como mi segunda casa. En ese momento iba a entrenar y volvía a casa y así estuve muchísimo tiempo", narró Tagliafico.

Además destacó que pasó "muy lindos, malos también en el club, pero también creo que me fui bien. Es algo importante, trato de dejar algo, si no es un título, demostrar algo. Fue una etapa linda, de experiencia, era mi primer club, después paso a Independiente y hoy me toca estar en Europa, en Ajax, una filosofía diferente".

Luego fue momento de analizar su paso por el Rojo: "Fue muy lindo ese 2017, si bien llego antes. El primer año no nos fue tan bien, el segundo comenzamos a mejorar. Fue único, no solo por la manera que teníamos de jugar, fuera del campo nos sentíamos muy bien, como una familia, fuertes, nos acompañábamos en todo momento. Y sabíamos que tarde o temprano el objetivo se iba a cumplir. Logra la (Copa) Sudamericana en un campo como el Maracaná no es para cualquiera, es algo muy lindo y lo logramos como equipo. Cuando uno esta fuerte grupalmente puede lograr lo que quiera. Ese año va a quedar para toda la vida. Hacía tiempo que Independiente no ganaba un copa internacional. Fue glorioso".