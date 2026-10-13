Paro docente en la Provincia: el 15 de octubre no habrá clases en todas las escuelas.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán un paro de 24 horas el jueves 15 de octubre , en coincidencia con la quinta Marcha Federal Universitaria. La medida, impulsada por distintos sindicatos del sector, podría afectar el dictado de clases en las escuelas bonaerenses, aunque su alcance dependerá de la adhesión de cada docente.

La huelga fue convocada por organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FED), entre otros gremios.

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La jornada se desarrollará en paralelo a las movilizaciones universitarias que tendrán lugar en distintos puntos del país para exigir al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre los principales pedidos de los sindicatos figura la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un aporte destinado a complementar los salarios del sector y contribuir a reducir las diferencias de ingresos entre las distintas provincias.

También exigen al gobierno de Axel Kicillof una nueva convocatoria a paritarias para discutir una actualización salarial. El reclamo se produce después de que los trabajadores cobraran sus haberes sin un nuevo aumento y en medio de la preocupación gremial por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

El nuevo paro llegará dos semanas después de la medida de fuerza del 1 de octubre, cuando los sindicatos docentes reclamaron por situaciones de violencia dentro de los establecimientos educativos.

Marcha Federal Universitaria: qué se reclama

La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá a docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y autoridades de universidades nacionales. El eje principal será el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la actualización de los fondos para las instituciones públicas y la recomposición salarial del personal.

La convocatoria también estará atravesada por el debate del Presupuesto 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones del sector reclaman que se garanticen los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las casas de estudio, las actividades académicas y la investigación.

La movilización fue impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con gremios como CONADU, CONADU Histórica, FEDUN y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).

En las escuelas bonaerenses, el impacto del paro dependerá de la adhesión de los docentes, por lo que la medida no implica la suspensión automática de todas las clases.