Los datos surgen de un informe que difundió la Escuela de Negocios de la Casa de Altos Estudios, en el que participaron CEOs de grandes empresas y empresarios pyme.

Siete de cada diez empresarios considera que la crisis actual que atraviesa el país se debe más a la mala gestión del Gobierno de Mauricio Macri durante estos cuatro años que a la herencia recibida del kirchnerismo, según un estudio de la Universidad Austral.

El sondeo realizado por la Escuela de Negocios de la Casa de Altos Estudios reflejó que el 67% de los CEOs aseguró que la “mala praxis” y las políticas económicas aplicadas por la Casa Rosada tuvieron mayor impacto que la herencia recibida.

El 33% de los directivos, no obstante, no estuvo de acuerdo con esta afirmación. Según consideraron, la situación actual del país se debe a “múltiples factores” que tienen que ver con problemas estructurales que Argentina arrastra desde hace muchos años.

Consultados sobre distintas variables económicas, la mitad de los empresarios pyme y ejecutivos de grandes compañías consultadas consideró que el valor “ideal” del dólar rondaría en torno a $50 y $60, mientras un 30% lo estimó por encima de los $60.

Por otra parte, el 35% se inclinó por la conveniencia de dolarizar la economía dada la cultura bimonetaria de la Argentina, mientras que el 60% lo rechazó y el 5% no tomó postura al respecto.

El 80% de los consultados afirmó que Vaca Muerta es el principal proyecto del país en la década que comienza; el 16% dijo que no lo es, y un 4% respondió que no lo sabe o prefirió no contesta

Según el mismo sondeo, la mitad de los ejecutivos advierte que la Argentina caerá en default durante el 2020, el 40% cree que ese escenario no ocurrirá y un 10% optó por no expedirse.