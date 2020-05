Un grupo nutrido de vecinos se marchó este viernes hasta el Palacio Municipal para pedir que los dejen abrir sus negocios, con protocolos de seguridad especial.

"Si seguimos así nos vamos a fundir. Queremos trabajar." Desesperados, comerciantes del centro de Adrogué marcharon este viernes hasta la puerta del Palacio Municipal para exigirle al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que a pesar de la cuarentena les permitan volver a abrir sus negocios, con un protocolo especial.

Cubiertos con barbijos, los vecinos se concentraron en la esquina de Pellerano y Esteban Adrogué pese a la amenaza latente de lluvia y del aislamiento social. Allí, ante la mirada de un Policía, que solo atinó a ordenar el tránsito y a acompañar la movilización, los vecinos desplegaron pancartas y una bandera argentina con la inscripción: "Queremos trabajar".

Tras manifestarse durante varios minutos en esa esquina céntrica de la localidad, con cacerolas y palmas, los dueños de los locales caminaron por Esteban de Adrogué rumbo a Espora, para dirigirse hasta el edificio Municipal frente a la Plaza Guillermo Brown.

"No podemos trabajar, no podemos pagar impuestos", decía una de las pancartas. "Así no podemos seguir", rezaba otra. Los manifestantes aseguraron que si se demora mucho más la flexibilización de la cuarentena en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, "más de la mitad" de los locales no van a poder abrir y cerrarán para siempre.

"Estamos pidiendo abrir los negocios con protocolos de seguridad, nadie pide nada extraordinario. Pero nos estamos fundiendo señores, déjennos trabajar", exclamó uno de los comerciantes con insistencia. Según pudo averiguar La Unión, algunos de ellos fueron clausurados por el Municipio, luego de abrir sus puertas hace algunos días.

REUNIÓN CON LA MIRADA PENSANDO EN LO QUE VIENE. Representantes de las distintas Cámaras de Comercio del Distrito esta semana mantuvieron un encuentro con el intendente y el secretario de Producción, Federico Sassone, en el Municipio para analizar la situación del sector y debatir sobre la flexibilización de actividades a partir del 26 de abril.

Con dificultades para afrontar los gastos de alquiler, sueldos y servicios, desde la Cámara de Comercio e Industria de Almirante Brown plantearon la necesidad de la habilitación de más rubros bajo la modalidad take away y de la posibilidad de pensar en distintas alternativas para ir flexibilizando la cuarentena en relación a distintas actividades.

A partir de lo dialogado con cada uno de los sectores, el Municipio elevó un petitorio al Gobierno de la provincia de Buenos Aires para abrir estudios jurídicos, inmobiliarias, consultorios de kinesiología y fonoaudiología, lavaderos de autos, entre otras. En caso de ser aprobadas se deberá presentar un protocolo de higiene y desinfección especial.

"Como se viene informando, el Municipio de Almirante Brown, al igual que municipios de la zona sur del Conurbano le elevaron la semana pasada a la Jefatura de Ministros bonaerense un pedido formal solicitando la tramitación de excepciones comerciales e industriales al aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro distrito", explicaron.

"Estas solicitudes se encuentran en manos de la Provincia y se espera una respuesta de las autoridades bonaerenses", cerraron.