Atleta, docente y Bombero Voluntario. Debió cambiar su rutina, no sale a correr, enseña mediante Classroom y en el Cuartel sigue el protocolo de la Jefatura. Está de acuerdo con las medidas adoptadas y le pide a la población que tome conciencia del caso.

Sergio Rodríguez es atleta, docente y Bombero Voluntario de Lomas de Zamora. Frente a los problemas que ocasiona en las personas el hecho de salir a trabajar por la pandemia del Coronavirus, se tuvo que adecuar a la cuarentena decretada por el Gobierno nacional y realizar sus quehaceres cotidianos mediante otros métodos alternativos.

"Desde lo deportivo nos estamos cuidando mucho. Estoy trabajando en casa con ejercicios tácticos y de fuerza. No salimos casi nada porque desde que comenzamos el lunes con la cuarentena tratamos de mantenerla. En mi caso particular por ser docente tengo que salir a trabajar exactamente igual, pero ya hace dos días que estoy haciendo trabajos desde el hogar, tratando de ser más estático. No salgo a correr, estoy respetando todo para cuidarnos nosotros y al resto de la población", detalló Sergio a La Unión.

El atleta tenía dos carreras por delante, una de 15k. y otra de 21k., las cuáles se suspendieron. "Me parece una medida acertada porque hay que cuidar primero la vida", dijo quien forma parte del Auriga Teams, equipo liderado por Lorena Moukarzel y José Luis Santero. "Emigré a correr con ellos, dos grandes personas, empecé despacito, tuve un parate, retomé y gracias a Dios me llevaron a un nivel bastante bueno. Estoy muy contento de como estoy entrenando ahora, añadió de su rol como deportista.

"Si nos piden que la forma de cuidarnos es estar adentro, quedémosnos, si nos piden que estemos unidos, es el momento de hacerlo".

Estar rodeado de su familia le cambió un poco la perspectiva diaria. Ahora, trabajo mediante, tiene más tiempo para compartir con los suyos con pequeños detalles que antes no realizaba por una cuestión de horarios laborales, y hoy en día se tornó más frecuente. "Estamos con mi señora y mis hijos mirando You Tube de entrenamientos y tratando de ver algunos videos familiares para pasar el rato. Por ejemplo el otro día vimos el del casamiento para mostrárselo a los chicos, observamos carreras y fotografías nuestras donde ellos eran muy chiquitos y no podían compartirlas. Básicamente es una vida familiar bastante unida, hablando con mi mamá, mi suegra, mi hermano vía WhatsApp en video conferencia, encontrándonos porque el trajín de la vida de todos los días no te permite encontrarte, disfrutando de como crecen los chicos y siempre cuidándonos", explicó.

Y agregó: "El tema docencia lo estamos haciendo desde casa con vía Classroom, pasando todo lo que es el trabajo docente únicamente con la computadora. Y en cuanto a mi labor en el Cuartel estamos atentos a un protocolo que depende exclusivamente de la Jefatura. No recibimos llamados por el tema Coronavirus, para eso está el 148".

Rodríguez se mostró a favor de las medidas establecidas por el Gobierno nacional e instó a la población para tomar conciencia y no caer en los padecimientos que sufren otros países: "Con la idea del presidente estoy totalmente de acuerdo. Hay momentos en que hay que tomar las medidas, ponerse los pantalones y decir ' bueno hay que hacerlo'. Y la verdad que se hizo y me parece perfecto, hay que hacer cuarentena total, lo que sea para parar esto. Y a la población decirle que nos cuidemos entre todos, es la única forma en que esto vaya para adelante y que aprendamos a estar unidos en estas situaciones porque nos falta aprender mucho y esta puede ser una gran oportunidad. Si nos piden que la forma de cuidarnos es estar adentro, quedémosnos, si nos piden que estemos unidos, es el momento de hacerlo. Tenemos ejemplos de países que la están padeciendo más que nosotros entonces tratemos de aprender de eso y no cometer los mismos errores".