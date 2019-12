La Oveja le pondría fin a su exitoso ciclo como DT del equipo nacional de básquet debido al cambio de mando en la Confederación Argentina de Básquetbol.

En las últimas horas se hizo público que Federico Susbielles se bajaba de la pelea por la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol. Tras esa noticia, tomó fuerza la salida de Sergio “Oveja” Hernández de la Selección nacional, que renunciaría al cargo.

Las elecciones serán el 19 de diciembre pero el actual presidente retiró su candidatura, dejando solo a un partido en la puja, encabezado por Fabián Borro, titular de la Asociación de Clubes y la Febamba. Hernández y buena parte de la Selección Argentina (y la Generación Dorada) se habían pronunciado a favor de la continuidad de la actual gestión y, por ello, tras la baja de Susbielles, la salida del DT cobró protagonismo.

El ​Oveja, que logró el subcampeonato mundial en China tras perder en la definición ante España, había anticipado su intención de abandonar el cargo. “Iré a los Juegos Olímpicos si gana Susbielles, porque fui elegido por él. Debo ser respetuoso si gana otra opción a la cual no le caiga bien. Puede pasar que a mí no me ilusione trabajar con esa gente”, había indicado en una entrevista.

Por su parte, el todavía presidente, remarcó: “La verdad es que no sé qué hará Sergio Hernández. Yo le trasladé cuál era mi visión y él tendrá que ver con los jugadores y con el presidente, por supuesto”.