El defensor decidió no renovar su contrato con el Milrayitas y se quedó con el pase en su poder, con el deseo de "seguir creciendo" en su carrera. "Me voy tranquilo porque dejé todo por la camiseta", remarcó.

La noticia de la salida de Sebastián Valdez generó asombro en el mundo de Los Andes, luego de que el defensor decidiera no renovar su vínculo con la institución en busca de nuevos horizontes. Y el defensor, claro y contundente, se refirió a esta situación. “Lo venía pensando y analizando hace un tiempo”, señaló el marcador central, que el 30 de junio finalizó su vínculo contractual con el Milrayitas y hoy es seguido por varios equipos de la Primera Nacional.

En diálogo con Diario La Unión, el defensor de 24 años remarcó que ve esta decisión como “una oportunidad para seguir creciendo” en su carrera como futbolista y recalcó que éste era el momento para “pensar más en mí” que en los más demás.

“En algún momento iba a llegar el momento en el que tenía que fijarme en mí y estoy contento con la determinación que tomé. Si bien es algo extraño porque tengo mi vida en Los Andes, soy consciente de que es parte del proceso y son las reglas del juego”, remarcó Valdez, que se fue con el pase en su poder y con el sueño de “crecer” como futbolista.

-¿En qué momento tomaste la decisión?

-Hace un tiempo que venía pensando y analizando esta posibilidad, ya el año pasado había tenido la posibilidad de emigrar a otro club, pero no se dio. Por eso éste era el momento para pensar en mí y me voy con la tranquilidad de que dejé todo por la camiseta. Al momento de acostarme, no me reprocho nada.

-¿Las negociaciones comenzaron el año pasado o en los últimos meses?

-La dirigencia mantuvo diálogo con mi representante más que conmigo y extremaron los esfuerzos a último momento, cuando se acercaba la finalización del contrato. Pero yo desde el minuto cero sabía y tenía muy en claro lo que quería, ya lo sabía mi familia. Cuando llegó el momento, se lo manifesté a los dirigentes para que ellos también no pierdan tiempo y puedan afrontar lo que venga después. Ellos se portaron muy bien conmigo, yo también lo hice de la mejor manera, y todo fue en buenos términos.

Valdez dejó de ser jugador de Los Andes a partir del 1 de julio y así le puso fin a un ciclo que inició a los 12 años, cuando llegó a la institución para jugar en las Divisiones Inferiores. De ahí a la fecha pasaron 12 años y muchos logros cumplidos: realizó todo el proceso formativo en el club, debutó en 2016 en la primera del Milrayitas y disputó 73 partidos, con dos goles en la última temporada (ante Argentino de Quilmes y San Miguel) y siendo uno de los puntos altos en el último torneo.

Tras cumplir esos objetivos, y en medio de un contexto en el que finalizaron 13 contratos en las últimas horas, el joven marcador central cerró su ciclo en el Milrayitas y ahora busca dar un salto en su carrera, con la posibilidad de jugar en una categoría superior y seguir dando pasos hacia adelante. Y si bien todavía no tiene nada concreto -según comentó el defensor a este medio-, varios clubes de la Primera Nacional ya se comunicaron con su representante. “De Atlético Rafaela no me llamó nadie, pero mi representante me dijo que tuvo charlas con clubes de la B Nacional”, remarcó.

-¿Hay algo concreto?

-No, aún no. Por eso mi decisión es una apuesta, con la intención de crecer. En Los Andes tuve muchos entrenadores que me han dicho que estaba para más, que podía dar el salto, y llegó el momento de jugarme un pleno para saber si tienen razón. Para muchos estaré loco porque en medio de esta crisis es clave asegurarte la fuente de trabajo, pero yo lo veo como una oportunidad para seguir creciendo.