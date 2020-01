Este domingo, a las 20.30, arrancará la caravana desde la intersección de Meeks y la Peatonal Laprida. El multitudinario evento es organizado por Círculo Católico de Obreros en colaboración con el Municipio.

En Lomas ya está todo listo para vivir una de las noches más esperadas del año. Este domingo, se realizará el desfile de Reyes Magos organizado por el Círculo Católico de Obreros en colaboración con el Municipio.

La caravana encabezada por Melchor, Gaspar y Baltasar arrancará a las 20.30 desde la intersección de Meeks y la Peatonal Laprida hasta llegar a la Plaza Grigera, donde se montará un escenario y el pesebre viviente para recrear el ritual de entrega de regalos simbólicos al niño Jesús. En el cierre habrá un show de bajo impacto sonoro con el propósito de proteger a las personas y mascotas que sufren los ruidos fuertes.

A lo largo del recorrido que pasará por Boedo y la avenida Yrigoyen, las chicas y chicos podrán saludar a los Reyes y dejarles las cartas con los deseos. Desde la organización también piden a los ciudadanos que colaboren con alimentos no perecederos que luego serán repartidos en comedores e instituciones.

Melchor es personificado por Pablo María, vicepresidente del Círculo Católico, cuyo padre Horacio tuvo ese papel durante tres décadas. "Mi papá fue Rey y yo fui a los desfiles desde que nací. Cuando él falleció lo suplanté, razón por la cual para mí es un orgullo y una responsabilidad muy grande", contó Pablo. Sus hijos, que iban al desfile con su esposa y jamás lo reconocieron arriba de la caravana, actualmente colaboran en la producción del evento.

La previa del desfile estará a cargo de artistas locales que desplegarán números de malabarismo, zancos y acrobacias acompañados por la música de la Banda Municipal y El Ensamble Percusión. En ese momento, los Reyes visitarán el Hogar Pereyra, el Hogar de Ancianos San Roque y las salas de niños, maternidad y la guardia del Hospital Gandulfo.

Bomberos Voluntarios de Lomas, policías, agentes de Tránsito y personal de Defensa Civil se encargarán de controlar y garantizar el normal desarrollo del recorrido que, como todos los años, será multitudinario.

UN REGALO DEL CORAZÓN. El domingo, a las 16, en las instalaciones del Círculo Católico de Obreros (Yrigoyen 8428) se va a descubrir una pintura del artista plástico lomense Gerardo Greco.

“Es un retrato de los tres Reyes en primer plano sonriendo y transmitiendo felicidad a los chicos que lo hice en acrílico y en base a varias fotos que me mandaron. La idea del cuadro me la propuso la gente del Círculo y no dudé en participar porque valoro mucho el trabajo que hacen”, destacó Gerardo, que pinta desde muy chico y se recibió de la Escuela de Bellas Artes.