El relato del chef lomense Juan Carlos Avalos Molina respecto a la situación que está viviendo la Madre Patria estremece y apunta a crear conciencia. "Me preocupa que en Argentina haya falta de coherencia, de respeto porque aún están a tiempo de pelearla".

El testimonio en primera persona asusta y hasta ayuda a tomar conciencia sobre la pandemia del Covid-19 que afecta al mundo. El chef oriundo de Lomas, Juan Carlos Avalos Molina quiso trasmitir lo que se vive en España tras no haber tomado medidas extremas desde un principio: "Huele a muerte", asegura con preocupación después de leer la noticia que en el país donde hizo su gran carrera profesional fallecieron más de 600 personas en 24 horas.

"Estoy en cuarentena, pero nos dicen que aún no se ha llegado al pico más alto de esta pandemia. Mientras, utilizan las plazas, esas donde se hacían las grandes exposiciones, para montar una carpa de decesos ya que las morgues no reciben más cadáveres y las compañías funerarias están colapsadas", cuenta el vecino que se crió en el Barrio Galicia de Lomas y actualmente vive en Palma de Mallorca, España.

Desde 2003 que Carlos no vuelve a Argentina y su tristeza se incrementa aún más en esta situación de vulnerabilidad porque este año tenía pensado volver a ver su familia y amigos. "Mi mayor patrimonio lo tengo en Lomas. Tuve que posponer mi viaje y ahora a esperar", dice emocionado desde su casa de Mallorca donde está en cuarentena junto a su perro Charly.

"Es muy triste lo que estamos viviendo en este momento. Tengo un amigo italiano que perdió a su mamá por causa del virus y hasta un compañero de trabajo sigue infectado", manifiesta preocupado también por las noticias que le llegan desde Argentina: "Me estoy comunicando con mi familia en Lomas hora tras hora. Me preocupa cuando veo videos de personas irrespetuosas, irresponsables que siguen circulando en las calles. La ignorancia abruma a Buenos Aires".

Sobre el principio de esta pandemia que en España se minimizó, Carlos confesó: "Se decía que esto del coronavirus era solo una fuerte gripe y luego se fue tomando conciencia, personalmente también tuve la misma actitud hasta que me di cuenta lo complicado que es".

LA COMUNICACIÓN CON LOMAS. Además de estar atento a las noticias de su país, Carlos está pendiente de su gente. "Mis amigos y familiares lomenses me pidieron que haga un video porque en Argentina no se respeta la situación de cuarentena, parece que a la gente no le interesa nada, así me dicen", dice.

En el video trató de hacer entender a los argentinos que aún se está a tiempo de frenar la pandemia y no terminar como España o Italia. "Tomaron medidas a tiempo, pero hay que apender a cumplir con la ley".

Mirá el video que quiso compartir con todo Lomas: