El técnico del Taladro advirtió que no se va a meter en la vida privada del delantero, pero sí que puede aconsejarlo. Contó lo que charlaron, y lo que pretende de él para el equipo.

Daniel Osvaldo se tomó todo su tiempo. Espero hasta la fecha límite (30 de junio) y ahí confirmó que se iba a presentar a los entrenamientos (virtuales) de Banfield que arrancaron al día siguiente bajo la nueva conducción técnica de Javier Esteban Sanguinetti.

El hincha de Banfield se quedó con más ganas de Osvaldo, al que dos veces las lesiones le jugaron una mala pasada. Cabe recordar que el delantero estuvo tres años sin jugar luego de su retiro en Boca. Sin embargo, el perfil de Dani Stone es uno de los puntos a tratar, ya que es muy frecuente que se hable de su vida privada más allá de los futbolistico.

Y en este punto reparó el entrenador de Banfield: "Como lo dije siempre cuando era jugador, no vengo a ser el papá ni el vigilante de nadie. Cada uno en su vida privada mientras no mancille su nombre, el de la institución y el del grupo. No me voy a meter demasiado porque en realidad no me corresponde. Sí en aconsejarlo, uno ha incurrido en errores como cualquier jugador, la única diferencia es que en nuestra época las redes sociales no existían, entonces era quizás más anónimo too lo que podía llegar a hacer".

"Fui claro con lo que le dije, se adecuaría a normas normales de convivencia y hasta ahora lo veo muy bien".

A pesar de confirmar que no iba a hacer uso de la rescisión de su contrato en junio y que se quedará al menos hasta diciembre, técnico y jugador mantenían un diálogo fluido. "Con él hablé muy claro, como con cada uno de los 32 jugadores que componían la plantilla expresándole mi decisión deportiva. Me pidió un tiempo porque en realidad no estaba muy seguro de seguir jugando producto de que no había un horizonte cierto, que había mucha incertidumbre en cuanto a la vuelta del fútbol y a él eso lo tenía mal. Entonces le dije 'tomate el tiempo que necesites, tenemos tiempo hasta el 30 porque nosotros el 1° de julio arrancamos con los entrenamientos y quisiéramos contar con tu presencia'", expresó el flamante técnico del Taladro en diálogo con el programa Superfútbol.

"Eso no significa que cuando empiece el torneo la camiseta sea tuya", fue otro de los temas que el Archu habló con Osvaldo. "Son casi tres años de inactividad y estos 100 días que le generaron más dudas que certezas producto de lo que venía viviendo. Fui claro con lo que le dije, se adecuaría a normas normales de convivencia y hasta ahora lo veo muy bien. En la media que tengamos un panorama mucho más claro la expectativa de los jugadores va a ser mucho mayor", dijo el exdefensor, el que más veces defendió la camiseta del Taladro.

En plena pretemporada, Osvaldo sufrió un pequeño desgarro en la zona del sóleo de la pierna izquierda, lo que retrasó su debut en el equipo, que se produjo en la 20° fecha ante River en el Monumental, ingresando en los últimos 17 minutos por Jesús Dátolo. A la fecha siguiente, con Aldosivi, completó todo el segundo tiempo reemplazando a Junior Arias.

En la previa del viaje a Santiago del Estero, Osvaldo volvió a lesionarse. En esta ocasión fue una distensión en el aductor de la pierna izquierda. Y nunca más volvió a pisar una cancha. Por esos, los hinchas de Banfield se alegraron de su continuidad y esperan ver la mejor versión del delantero, porque el equipo necesita de su experiencia y sus goles.