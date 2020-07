El técnico del Taladro necesita un jugador por línea: zaguero, volante central y delantero goleador. Los dirigentes están al tanto de la situación y en la medida que se abra el mercado de pases para futuras ventas, habrá un panorama más claro.

De a poco se mueve el avispero. En los primeros días de julio el mercado de pases comenzó a dar sus primeros indicios. Todavía no hay grandes novedades en relación a esos nombres que deslumbran, se sabe que es un momento crítico en cuanto a que no se sabe cuándo volverá el fútbol dentro de una situación económica debilitada para muchos clubes.

En Banfield arrancan todos de cero. La llegada de Javier Sanguinetti a la dirección técnica les abre las posibilidades a todos los jugadores. Hasta el momento, se conocieron bajas, regresos y los jugadores a retener. Pero también hay algo seguro, el DT quiere refuerzos.

¿Cuál es la idea del Archu? Reforzar la columna vertebral del equipo. Es decir, un marcador central, un volante central y un centrodelantero. "Sabemos que tenemos que reforzar el plantel, los dirigentes lo saben y nosotros también. Se han sumado dos chicos de Inferiores, pero sí necesitamos en algunos sectores de campo algún refuerzo”, afirmó.

Los nombres no han salido a la luz, pero se están manejando posibilidades. La salida de Renato Civelli debilitó la defensa. Hoy están Luciano Lollo, jugador por el que River dueño de su pase debe resolver condiciones con sus pares del Taladro y Alexis Maldonado, que fue su compañero de dupla. Y subieron al juvenil Gregorio Tanco. El DT busca un zurdo.

El puesto de mediocampista central también es clave. Si bien se afianzó Jorge Rodríguez en esa posición, Sanguinetti buscaría uno de experiencia, ya que cuenta con Nicolás Linares, Giuliano Galoppo y Martín Payero, que regresó de Talleres de Córdoba.

Y arriba busca goles. A Junior Arias no le renovaron, se quedó Daniel Osvaldo -mínimo hasta diciembre- y está Pablo Velázquez, de quién el entrenador apuntó: "Él me dijo que no tiene nada concreto, que está cómodo en el club". El paraguayo está cumpliendo la cuarentena en su país. Mauricio Asenjo, que volvió de su préstamo en Nueva Chicago, y Agustín Fontana, completan los nombres de la delantera.

Pero, se sabe que para traer hay que contar con dinero. Por eso, desde el club están esperando ofertas para vender en los próximo días y así tener un panorama más claro.