En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que el histórico goleador podría volver al Granate. Ahora su representante se refirió al tema y lo puso en duda.

La sequía de goles en Lanús parecía estar cerca de lograr un milagro: que José Sand vuelva al club que dirige Nicolás Russo. Sin embargo, el representante del jugador le puso un freno a la idea.

En las últimas horas, el presidente del Granate habló con Lanús 2000 y se mostró en un tono más conciliador después de haber puesto en duda las capacidades del goleador unos meses atrás. “Hablé con Sand. Cometí un error con él, es un jugador que necesitamos. Desde su salida sentimos la falta de gol y no lo pudimos reemplazar bien. Nuestra intención es que José vuelva. Si me equivoqué, tengo que reconocerlo. Estamos conversando”, afirmó Russo.

Tras estas declaraciones más algunos trascendidos en off, los medios se agitaron con la idea del regreso del delantero para 2019. Su representante, Juan Cruz Oller, habló con La Oral Deportiva y le bajó el tono al regreso. Conociendo a José Sand y los antecedentes no es tan fácil su vuelta a Lanús. Leí algunas declaraciones de Nicolás Russo. No quiero agregar un tinte negativo pero hay que ser cuidadoso. No hay que sembrar una expectativa en la gente respecto de la vuelta de José Sand”, expresó.

Además, hizo referencia a los intercambios de insultos que hubo entre el jugador y Russo. “El presidente del club sigue siendo el mismo que lo insultó personalmente y vía redes sociales”, recordó, y subrayó que “José no tiene un sueldo bajo ni tampoco juega en un club que tiene problemas económicos, todo lo contrario. Tiene contrato con el Deportivo Cali y puede extenderlo por seis meses más, por eso estoy muy sorprendido con las declaraciones de Nicolás”.

Hoy, a menos de un año de su salida y con 38 años, Sand podría volver al club que lo vio triunfar. Los “pesetero”, “careta” y “mamarracho” que se propinaron en la TV y las redes sociales habrían quedado en el pasado. El “Operativo Retorno” ya comenzó…