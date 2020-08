El club comenzó a depurar el plantel y siete jugadores no serán tenidos en cuenta por el entrenador Ariel Perdiechizi. Mientras, buscan cerrar algunos contratos.

En medio de la pandemia por el Coronavirus, los dirigentes de los clubes se llamaron a silencio sobre qué iba a suceder después del 30 de junio con sus jugadores. El día después de esa fecha, la mayoría quedó en libertad de acción, pero a resolver si situación personal.

En los últimos días, el panorama comenzó a aclararse con el retorno a las prácticas. Cada categoría del ascenso ya tiene la data oficial. La Primera C iniciará el 7 de septiembre. Y si bien en algunos casos había decisiones tomadas, San Martín de Burzaco comenzó a depurar su plantel con el visto bueno del cuerpo técnico encabezado por Ariel Perdiechizi.

Los jugadores que no seguirán en el Azul son: Daniel Cardozo, Héctor Cardozo, Fernando Rosa Zacarías, Juan Fernando Goicochea, Maximiliano Gay, Eladio Ramos y Joel Godoy Gill. Este último jugador tenía vínculo con la institución hasta junio de 2021, pero como no iba a ser tenido en cuenta optó por la finalización del contrato que lo ligaba al club.

Mientras tanto, la dirigencia sigue en conversaciones con aquellos jugadores que serán la base del próximo equipo.

El defensor Goicochea, el volante Gay y el delantero venezolano Ramos habían terminado el campeonato como titulares, habiendo disputado la mayoría de los partidos. En tanto, otros dos jugadores llegados en el receso tienen asegurada su continuidad. Se trata del lateral derecho Julián Chiapparo y el experimentado delantero Martín Fernando Ávalos.

Mientras tanto, la dirigencia sigue en conversaciones con aquellos jugadores que serán la base del próximo equipo: el arquero Federico Scurnik, los defensores Nahuel Benavente, Brian Robles, y Gastón David; los volantes Eequiel Barabás, Javier Monzón y Cristian Toledo; y el delantero David Ledesma. También es intención de que continúen Dylan Maidana (defensor) Matías Cabral (volante) y Jonathan Galeano (atacante). Y se analizan los casos de Sebastián Sciorilli y Jorge Coria, ambos mediocampistas ofensivos.

En tanto, como refuerzos figura Alan Ruefli, al que el DT tuvo en su paso por Dock Sud, mientras que se evaluará su queda en el plantel Mauricio Ruiz, que regresa de Atlas. Sobre el primero, el presidente Gabriel Ostanelli afirmó: "Todavía no definimos su situación. Hay una idea de que pueda ir a otro club, está por definirse". Y sobre el ex General Lamadrid agregó: "Alan Ruefli está arreglado de palabra, todavía no firmó. Nos interesa tenerlo".