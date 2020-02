El arquero fue la figura del Granate ante Argentinos. Dio seguridad y atajó un penal clave, aunque lamentó no haberle podido descontar más puntos al líder River.

Agustín Rossi está atravesando un gran momento. El arquero de Lanús es una de las figuras de la Superliga Argentina de Fútbol y el equipo, en varios partidos, lo tuvo como principal figura. En la noche del viernes, el "1" Granate fue clave para mantener una vez más el arco en cero y además, se lució tapándole un penal a Miguel Torrén.

"Fue un partido duro, ante un rival que se hace fuerte de local, pero al menos no se perdió", comentó el gran responsable de que Lanús no haya perdido en La Paternal.

No obstante, el guardián del arco cuyo pase pertenece a Boca, reconoció que en la lucha por el campeonato el equipo de Luis Zubeldía retrocedió casilleros. "Dejamos dos puntos importantes y nos vamos con la espina de no haber ganado para acercarnos a los punteros. Sabemos que ellos (Argentinos) se hacer fuertes de local y lo demostraron a lo largo del campeonato. Al menos no perdimos, pero lamentamos no poder acercarnos a River", comentó Rossi sobre el rival, que arrastra 10 fechas sin derrotas en el Diego Maradona y la chance que desperdiciaron al no obtener los tres puntos.

Por otro lado, el arquero le quitó méritos a su actuación y valoró el trabajo de todos sis compañeros a lo largo de los 90 minutos. "Más allá del penal y las atajadas, el equipo hizo un gran partido, en una cancha que estaba rápida por la lluvia, pero no pudimos. Esto sigue y quedan cuatro fechas más", destacó Rossi sobre su labor y la del equipo.

El plantel de Lanús, luego del día de descanso, retornará las prácticas este domingo en Cabrero y Guidi con el foco puesto en el partido del próximo miércoles a las 19.15, en lo que será el debut como local en la Copa Sudamericana frente a Universidad Católica de Ecuador en condición de local, con arbitraje del paraguayo Eber Aquino.